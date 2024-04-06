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Первая лига. Агробизнес – Ингулец 1:0. Шикарный гол Галенкова на последней минуте

Первая лига

Испытание для хозяев

Первая лига. Агробизнес – Ингулец 1:0. Шикарный гол Галенкова на последней минуте

Фото: ФК Інгулець

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Агробизнес" подходил к матчу со второй командой группы после разгромного поражения от "Левого берега". Однако даже несмотря на это подопечные Чижевского еще сохраняют шансы на топ-4. "Ингулец" считался фаворитом этого противостояния, но очень неубедительно подопечные Лупашко играют весной.

Первая половина встречи не была легкой для гостей. На перерыв соперники ушли без голов, хотя несколько моментов зрители все же увидели. В "Ингульце" мог забивать Ситало, но в последний момент защитник выбил мяч из пустых ворот. Также пришлось вступать в игру Паламарчука, когда парировал удар Галенкова.

После перерыва обе команды пытались довести свои атаки до логического завершения, но не удавалось. Гости спешили, понимая, что не имеют права терять очки. Следует отдать должное хозяевам, которые играли смело и не прижимались к своим воротам.

А вот хозяева смогли отличиться на последней минуте. Денис Галенков сместился с фланга в центр и пробил в дальний угол – 1:0. Шикарный гол хавбека коллектива из Волочиска – 1:0. В итоге матч завершился победой хозяев.

Первая лига. Группа "Чемпионская". Третий тур

"Агробизнес" - "Ингулец" 1:0

Голы: Галенков (90)

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Барыляк, Белый, Заец, Квасный, Лень, Толочко, Свистун, Галенков, Кузьмин, Войтиховский

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Козыренко, Кольцов, Сад, Гаджук, Казак, Богунов, Ситало

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Комментарии
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ГенриВол (Гарне місто)
06.04.2024 в 16:05
Топ-4... Пан Олег не планує такі вершини
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Комментарии 1
ГенриВол (Гарне місто)
06.04.2024 в 16:05
Топ-4... Пан Олег не планує такі вершини
Ответить
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