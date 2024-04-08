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Тренер Металлиста: У нас очень сложная задача - остаться в Первой лиге
Андрей Анищенко прокомментировал ничью с "Горняк-Спортом" (0:0)
Фото: ФК Металіст
Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко прокомментировал результат матча с "Горняк-Спортом" (0:0).
- Есть небольшое разочарование от результата. Если рассматривать матч в целом, то игру процентов на 80 мы контролировали. Но самое главное - это забить хотя бы один мяч, и это нам так и не удалось.
Стоит сказать, что мы имели свои очень качественные моменты. Но действия наших игроков в некоторых этих игровых ситуациях были немножко предсказуемы. Если бы добавить больше креатива и неожиданных действий для соперника, то, пожалуй, было бы лучше.
Также, несмотря на не очень удовлетворительное состояние газона, мы все же пытались играть в футбол. Если можно так выразиться - качественный футбол с точки зрения болельщика. И большинством отрезков в течение всего матча это удавалось. Но футбол красив тогда, когда на табло нули сменяются другими цифрами.
- Не повлияла на ваших подопечных предыдущая игра и победа с крупным счетом над запорожским "Металлургом"? Возможно, ребят такой результат несколько расслабил?
- Ни в коем случае. Победа есть победа. Это были хорошие эмоции, заряд энергии, который помогает двигаться вперед. Поэтому, наоборот, скажу, что эта победа ощутимо помогла каждому игроку и в целом команде.
- "Металлист" ведет непростую борьбу в группе на выбывание. И в то же время вы играете первым номером в гостях. Кажется, вам не хватает совсем немного, чтобы брать максимум очков в каждом матче, не так ли?
- Согласен с вами. У нас очень сложная задача - остаться в Первой лиге. Но, несмотря на это, мы все же просим ребят, чтобы они старались играть в футбол. Тот футбол, который нравится болельщикам. Все же, именно для этого они несколько лет назад пошли в этот вид спорта.
У нас довольно разнообразный состав - есть очень молодые ребята, есть уже немножко старше, а есть такие футболисты, которые поиграли в УПЛ. Но мы стараемся привести их к одному знаменателю, чтобы это отражалось и на игре, и на результате.
- Ну и напоследок попрошу вас сделать общий вывод поездок на Полтавщину - вы не забили ни "Кремню", ни "Горняку-Спорту", но и не пропустили...
- Если ребята выбрали такой подход - дома выигрывать, а на выезде играть вничью, то будем желать им продолжать в том же духе, - сказал Анищенко.
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