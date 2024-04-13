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"Олег Дулуб в личном разговоре четко сказал, что не рассчитывает на меня": Лопыренок - о своем переходе в команду Первой лиги

Первая лига
Обновлено

Считает, что переход в Буковину верное решение

"Олег Дулуб в личном разговоре четко сказал, что не рассчитывает на меня": Лопыренок - о своем переходе в команду Первой лиги

bukfc.com

Новина українською

Защитник "Буковины" Максим Лопыренок рассказал о том, как состоялся трансфер из "ЛНЗ" в черновицкий клуб.

"Честно говоря, решение покинуть "ЛНЗ" далось мне тяжело... Но главный тренер команды Олег Дулуб в личном разговоре четко сказал, что не рассчитывает на меня. Начали появляться разные варианты для продолжения карьеры, в том числе и в "Буковине". Со мной связались представители черновицкого клуба и четко рассказали о команде, планах и амбициях. Мне все очень понравилось, поэтому я решил продолжить карьеру именно в "Буковине".

Возникали ли мысли, что сделал шаг назад? Однозначно, нет! Переход в "Буковину" – это шаг вперед. Хочу снова сыграть в УПЛ, но в этот раз уже в составе "Буковины", — приводит слова защитника пресс-служба "Буковины".

Напомним, Максим Лопыренок присоединился к черновицкой команде в феврале 2024 года. За это время защитник сыграл 3 матча и отдал 1 голевую передачу.

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Буковина (Черновцы) Максим Лопыренок
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Источник:
Буковина
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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