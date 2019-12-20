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Шовковский: Динамо Киев – команда среднего уровня

Премьер-лига
(1 голосов)

В европейском и мировом футболе

Шовковский: Динамо Киев – команда среднего уровня
Новина українською

Легендарный вратарь киевского "Динамо" (1993-2016) и национальной сборной Украины (1994-2012) Александр Шовковский ответил на вопрос о современном уровне своего бывшего клуба.

По его мнению, топ-команда должна постоянно играть в Лиге чемпионов, выходить из группы и продолжать борьбу.

"Динамо" Киев – это команда среднего уровня, - считает Шовковский. - "Шахтер"? Сегодня он выше уровнем, чем "Динамо" Киев. В рамках украинских реалий "Шахтер" – топ-клуб, в рамках украинских реалий и "Динамо" – топ-клуб. А вот в рамках европейского и мирового футбола ...все равно я бы "Шахтер" поставил выше "Динамо".

Александр Шовковский делает поправку на то, что смотрит на команду как игрок.

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"Но чтобы создать топ-клуб, нужны прежде всего возможности – со стороны президента, инвесторов. Я этой стороны вообще не знаю. Поэтому могу анализировать, выражать свое мнение только о том, что вижу сейчас, - признал экс-вратарь. - А я вижу, что есть молодое поколение, есть направление, "Динамо" позиционирует и обрабатывает – воспитание молодых футболистов".

По мнению помощника главного тренера сборной Украины, все зависит от каждого отдельного игрока и тренировочного процесса.

"Опять же – как команда готовится, тренируется. Сложно что-то говорить, когда ты извне, - говорит Шовковский. - Видишь картинку, футбольное поле во время игры. У тебя очень ограниченная информация. Я, к примеру, вижу тактическую разницу между действиями в сборной и в "Динамо" Киев. Возможно, есть другие задачи, которые ставит клуб, другие наработки. Я вижу эту разницу. С чем-то согласен, с чем-то – нет. Но давать советы будет неправильно".

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
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Комментарии (2)
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danor75 (Львів)
20.12.2019 в 07:42
Мальме. Лугано це клуби в Европі навіть не середняки. Гниди Суркіси і ті дінамовскіє серца довели ДК до рівня плінтуса. І на останок до дінамавскіх сердец (тут мав бути мат), якщо ти патріот клубу, реально переживаєш за команду то Ребров, Хац, Міхайлічєнка (тут теж мат) і ти Сошо і всі решта хто ще не брався паплюжити великий клуб (сірозний мат), ви зрозуміли, хлопці ви були класними гравцями , віддали спорту десятки років але як тренери ви ніхто, відмовтеся від тої авантюри... так ні (мат) беруться позорити клуб.
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scorpius (Ck)
20.12.2019 в 08:07
Ну насчет Реброва ты не прав, команда при нем играла, и ушел он сам, а не сидел до последнего.
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