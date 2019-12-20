Шовковский: Динамо Киев – команда среднего уровня

Легендарный вратарь киевского "Динамо" (1993-2016) и национальной сборной Украины (1994-2012) Александр Шовковский ответил на вопрос о современном уровне своего бывшего клуба.

По его мнению, топ-команда должна постоянно играть в Лиге чемпионов, выходить из группы и продолжать борьбу.

"Динамо" Киев – это команда среднего уровня, - считает Шовковский. - "Шахтер"? Сегодня он выше уровнем, чем "Динамо" Киев. В рамках украинских реалий "Шахтер" – топ-клуб, в рамках украинских реалий и "Динамо" – топ-клуб. А вот в рамках европейского и мирового футбола ...все равно я бы "Шахтер" поставил выше "Динамо".

Александр Шовковский делает поправку на то, что смотрит на команду как игрок.

"Но чтобы создать топ-клуб, нужны прежде всего возможности – со стороны президента, инвесторов. Я этой стороны вообще не знаю. Поэтому могу анализировать, выражать свое мнение только о том, что вижу сейчас, - признал экс-вратарь. - А я вижу, что есть молодое поколение, есть направление, "Динамо" позиционирует и обрабатывает – воспитание молодых футболистов".

По мнению помощника главного тренера сборной Украины, все зависит от каждого отдельного игрока и тренировочного процесса.

"Опять же – как команда готовится, тренируется. Сложно что-то говорить, когда ты извне, - говорит Шовковский. - Видишь картинку, футбольное поле во время игры. У тебя очень ограниченная информация. Я, к примеру, вижу тактическую разницу между действиями в сборной и в "Динамо" Киев. Возможно, есть другие задачи, которые ставит клуб, другие наработки. Я вижу эту разницу. С чем-то согласен, с чем-то – нет. Но давать советы будет неправильно".