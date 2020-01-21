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СМИ: Динамо из-за допинг-дела Беседина временно отстранило главного врача команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Леонид Миронов отстранен от исполнения своих обязанностей

СМИ: Динамо из-за допинг-дела Беседина временно отстранило главного врача команды
Новина українською

Руководство киевского "Динамо" временно отстранило от работы с первой командой главного врача Леонида Миронова.

Как сообщает Sport Arena, причина данного решение – положительная допинг-проба форварда "бело-синих" Артема Беседина.

По информации источника, Миронов отстранён до выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по данному вопросу.

Напомним, Беседин был отстранён от любой футбольной деятельности на 30 дней после того, как стало известно, что 23-летний украинец провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

Ранее сообщалось, что итоговое решение УЕФА должен вынести 27 февраля. Игроку может грозить до 4-х лет дисквалификации.

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В статье: Леонид Миронов Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (8)
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Инспектор ( )
21.01.2020 в 18:27
Жалко Беседина, совсем юный мальчик. Может даже еще и не целовался
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0
0
Директор холдинга (Ясный)
21.01.2020 в 18:33
в засос
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0
-1
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okolegko (Київ)
21.01.2020 в 18:34
В насос. Нічого йому робити в фуболі. В нього гарно виходить пахати поле. От хай і йде працювати в сільське господарство. Тактористом
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2020 в 19:11
okolegko (Київ) 21.01.2020 в 18:34, ну как тебе не ай-яй-яй? ОРАТИ поле! )))
0
0
Shelly (Львів)
21.01.2020 в 18:26
Визнання провини клубу.
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0
-1
avatar
armik (Киев)
21.01.2020 в 17:48
Ты ба, человек, который даже на рентгене не видит перелома, наконец отстранен.
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.01.2020 в 17:48
Дело врачей. 70 лет спустя...
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+2
-1
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Усе буде добре (Київ)
21.01.2020 в 17:56
Космополит-вредитель?!
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+2
-1

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