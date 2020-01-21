СМИ: Динамо из-за допинг-дела Беседина временно отстранило главного врача команды

Руководство киевского "Динамо" временно отстранило от работы с первой командой главного врача Леонида Миронова.

Как сообщает Sport Arena, причина данного решение – положительная допинг-проба форварда "бело-синих" Артема Беседина.

По информации источника, Миронов отстранён до выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по данному вопросу.

Напомним, Беседин был отстранён от любой футбольной деятельности на 30 дней после того, как стало известно, что 23-летний украинец провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

Ранее сообщалось, что итоговое решение УЕФА должен вынести 27 февраля. Игроку может грозить до 4-х лет дисквалификации.