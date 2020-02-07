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УПЛ составила символическую сборную чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

По итогам осенней части сезона

УПЛ составила символическую сборную чемпионата Украины
Новина українською

Премьер-Лига с использованием данных Wyscout составила символическую сборную по итогам 18 туров чемпионата Украины.

Читайте такжеUA-Футбол составил символическую сборную полугодия УПЛ. В ней представители пяти клубов

В этой команде по 3 представителя "Шахтера" и "Десны", по 2 - "Динамо" и "Зари" и 1 - от "Днепр-1".

УПЛ составила символическую сборную чемпионата Украины - изображение 1

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ символическая сборная СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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миг-25 (киев)
07.02.2020 в 17:14
Им что рыжий Ахмет из Бразилии с ДНРовским паспортом кокс привез?
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Великан (Киев)
07.02.2020 в 16:36
Неожиданно
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