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"Белые" зарплаты Динамо: Сидорчук получает больше Михайличенко, Цыганкова и Вербича

Премьер-лига
(3 голосов)

Это наибольшая официальная зарплата

"Белые" зарплаты Динамо: Сидорчук получает больше Михайличенко, Цыганкова и Вербича
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Обнародован размер официальных зарплат в киевском "Динамо".

Издание Экономическая правда обнародовало зарплатную ведомость футбольного клуба "Динамо" за декабрь 2019 года.

В частности, один из бывших лидеров "бело-синих" Денис Гармаш (в января 2020 года ушел в аренду в турецкий "Ризеспор". - ред.) Получал в клубе официальную заралату в 20000 гривен. А Виктор Цыганков - немногим более 17 000 грн.

Легионер "Динамо" и игрок сборной Словении Беньямин Вербич получает официальную зарплату почти 15 000 гривен.

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При этом, ни один легионер столичного клуба состоянию на декабрь 2019 не имел официальную зарплату выше 20 000 гривен.

Главный тренер киевлян Алексей Михайличенко получает чуть больше 15 000 гривен в месяц.

Наибольшую официальную зарплату среди игроков получает капитан команды Сергей Сидорчук (чуть больше 21 000 гривен).

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В статье: Алексей Михайличенко Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Виктор Цыганков зарплата Беньямин Вербич
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Комментарии (4)
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kantana (Днепр)
12.02.2020 в 10:48
Такими они и должны были бы быть у наших футболистов, если бы это было правдой... На большую они не достойны ...
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0
0
SD123 (Ясиноватая)
12.02.2020 в 10:39
Зато как гимн поют, патриоты им можно
Ответить
+1
0
optimistys (Киев)
12.02.2020 в 10:17
притом с конфискацией всего имущества
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+3
0
optimistys (Киев)
12.02.2020 в 10:16
урода сурка в тюрягу лет так на 10
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+3
0

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