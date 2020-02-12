"Белые" зарплаты Динамо: Сидорчук получает больше Михайличенко, Цыганкова и Вербича

Обнародован размер официальных зарплат в киевском "Динамо".

Издание Экономическая правда обнародовало зарплатную ведомость футбольного клуба "Динамо" за декабрь 2019 года.

В частности, один из бывших лидеров "бело-синих" Денис Гармаш (в января 2020 года ушел в аренду в турецкий "Ризеспор". - ред.) Получал в клубе официальную заралату в 20000 гривен. А Виктор Цыганков - немногим более 17 000 грн.

Легионер "Динамо" и игрок сборной Словении Беньямин Вербич получает официальную зарплату почти 15 000 гривен.

При этом, ни один легионер столичного клуба состоянию на декабрь 2019 не имел официальную зарплату выше 20 000 гривен.

Главный тренер киевлян Алексей Михайличенко получает чуть больше 15 000 гривен в месяц.

Наибольшую официальную зарплату среди игроков получает капитан команды Сергей Сидорчук (чуть больше 21 000 гривен).