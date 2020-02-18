Динамо обвинило УАФ в нарушении прав детей и их родителей

"Динамо" ответило на решение УАФ о том, что матч 19-го тура УПЛ киевлян против "Ворсклы" могут посетить исключительно дети из футбольных школ в сопровождении тренеров, без допуска родителей.

Клуб требует официальное разъяснение, по какой причине на матч не допустили детей и педагогов из общеобразовательных заведений и обвиняет УАФ в нарушении прав детей и их родителей.

Напомним, что матч против "Ворсклы" пройдет на стадионе "Динамо" без зрителей по решению КДК из-за неправомерного поведения болельщиков в матче с "Шахтером".