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Динамо обвинило УАФ в нарушении прав детей и их родителей
Тяжба продолжается
"Динамо" ответило на решение УАФ о том, что матч 19-го тура УПЛ киевлян против "Ворсклы" могут посетить исключительно дети из футбольных школ в сопровождении тренеров, без допуска родителей.
Клуб требует официальное разъяснение, по какой причине на матч не допустили детей и педагогов из общеобразовательных заведений и обвиняет УАФ в нарушении прав детей и их родителей.
Напомним, что матч против "Ворсклы" пройдет на стадионе "Динамо" без зрителей по решению КДК из-за неправомерного поведения болельщиков в матче с "Шахтером".