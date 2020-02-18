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Динамо обвинило УАФ в нарушении прав детей и их родителей

Премьер-лига
(3 голосов)

Тяжба продолжается

Динамо обвинило УАФ в нарушении прав детей и их родителей
Новина українською

"Динамо" ответило на решение УАФ о том, что матч 19-го тура УПЛ киевлян против "Ворсклы" могут посетить исключительно дети из футбольных школ в сопровождении тренеров, без допуска родителей.

Клуб требует официальное разъяснение, по какой причине на матч не допустили детей и педагогов из общеобразовательных заведений и обвиняет УАФ в нарушении прав детей и их родителей.

Напомним, что матч против "Ворсклы" пройдет на стадионе "Динамо" без зрителей по решению КДК из-за неправомерного поведения болельщиков в матче с "Шахтером".

Динамо обвинило УАФ в нарушении прав детей и их родителей - изображение 1Динамо обвинило УАФ в нарушении прав детей и их родителей - изображение 2

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) УАФ
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
18.02.2020 в 20:44
Можно ли быть более хитрожопее чем Суркис?
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0
-1
ascent (Луксор)
18.02.2020 в 20:02
Интересно, дети перед тем как пойти на стадион усы и бороды сбреют?
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+1
-4
Просто Квашин (Харьков)
18.02.2020 в 20:15
А у тебя сепар дети с усами и бородой ??? Твою жену террорист Бабай жахнул наверное...
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+2
-3
ascent (Луксор)
18.02.2020 в 20:00
Да ты, я вижу, холоп, не уймешься
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+1
-3

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