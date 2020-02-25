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Официально. Беседин получил наказание за допинг

Премьер-лига
(1 голосов)

Не так плохо, как могло быть

Официально. Беседин получил наказание за допинг
Новина українською

УЕФА отстранил форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина на 1 год. Как сообщает официальный сайт киевского клуба, такое решение "Динамо" получило сегодня по результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу, открытому из-за нарушения нападающим антидопинговых правил.

В "Динамо" предполагают, что "учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины".

Артем Беседин был временно отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, соответственно срок действия санкции начинается именно с этого дня. Дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Артема Беседина.

В "Динамо" обещают сообщить, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, после ознакомления с полным текстом документа.

Добавим, что в текущем сезоне Беседин принял участие в 21 матче и забил восемь голов. За первую команду "Динамо" Артем выступает с 2017-го года. За это время он сыграл 105 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач. Также на его счету 12 матчей в футболке национальной сборной Украины и два забитых мяча. Вчера стало известно, что "Динамо" продлило с Бесединым контракт на четыре года.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ФК "Динамо" Київ

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
25.02.2020 в 16:21
Рассчитывал хотя бы на 2 года((
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