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Колос - Карпаты 2:1. Видеообзор матча
Подопечные Костышина максимально близки к тому, чтобы остаться в первой шестерке
Вашему вниманию видеообзор матча 20-го тура УПЛ "Колос" - "Карпаты".
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Денис Шудрик (Симферополь)
Колос - Карпаты 2:1
Голы: Олег Ильин 11, Кирилл Петров 42 - Артём Козак 78
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Евгений Смирный, Евгений Морозко (Арни Вильхамссон 68), Виталий Гавриш, Александр Бондаренко (Олег Кожушко 80), Владислав Емец, Павел Ореховский, Олег Ильин (Евгений Задоя 80), Евгений Ефремов, Андрей Богданов
Карпаты: Олег Кудрик, Дмитрий Клёц, Александру Бойчук (Кирилл Кириленко 74), Егор Назарина, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Геннадий Пасич, Роман Слива (Артём Козак 46), Марвин Мартинс, Ростислав Лях, Остап Притула
Предупреждения: Владислав Емец 25, Евгений Смирный 84 - Александру Бойчук 44, Андро Гиоргадзе 47, Геннадий Пасич 64