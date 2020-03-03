Фран Соль забил свой первый гол в сезоне

Киевское Динамо играет свой матч 21-го тура УПЛ с Колосом.

Киевляне открыли счет в первом тайме, а гол забил Фран Соль, который вышел в стартовом составе.

Для испанца это первый гол в нынешнем сезоне во всех турнирах. Всего на поле в нынешнем сезоне Фран выходил 13 раз, из них 11 – в УПЛ.

Отметим, что к перерыву счет в матче 1:0, а Колос уже играет в меньшинстве.