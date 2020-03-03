Премьер-лига
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Фран Соль забил свой первый гол в сезоне
Испанец вышел в старте на матч с Колосом
Киевское Динамо играет свой матч 21-го тура УПЛ с Колосом.
Киевляне открыли счет в первом тайме, а гол забил Фран Соль, который вышел в стартовом составе.
Для испанца это первый гол в нынешнем сезоне во всех турнирах. Всего на поле в нынешнем сезоне Фран выходил 13 раз, из них 11 – в УПЛ.
Отметим, что к перерыву счет в матче 1:0, а Колос уже играет в меньшинстве.
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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.03.2020 в 20:31
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