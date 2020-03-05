Решение о сроке дисквалификации Буяльского будет принято за день до матча с Александрией

В пятницу 6 марта КДК УАФ определит срок дисквалификации полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского, который был удален в матче 19-го тура УПЛ с "Днером-1" (1:3).

Отметим, что один матч дисквалификации (с "Колосом", 2:0) хавбек уже отсидел, а решение о том, будет ли дисквалификация распространяться на матч с "Александрией", будет принято за день до поединка, который состоится в субботу.

Напомним, что рефери Катерина Монзуль показала полузащитнику прямую красную карточку после просмотра видеоповтора за умышленную грубую игру против Владимира Полевого.