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Игроки Динамо записали обращение с призывом ко всем украинцам

Премьер-лига
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Будьте ответственны - и футбол вернется!

Игроки Динамо записали обращение с призывом ко всем украинцам
Новина українською

Игроки киевского "Динамо", капитан Сергей Сидорчук, Фран Соль, Микель Дуелунд, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, записали обращение к болельщикам команды и гражданам Украины.

Футболисты призвали украинцев быть ответственными.

Наша страна, как и многие другие государства, переживает непростой период, связанный с эпидемией коронавируса. Футбол обязательно вернется, но сейчас главное - это безопасность каждого из нас.

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Игроки призвали украинцев максимально ограничить социальные контакты, особенно, если людям больше 60 лет.

Коронавирус очень опасен именно для пожилых людей. Объясните это своим близким и знакомым. Если чувствуете недомогание - обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу, следуйте его рекомендациям.

Сохраняйте спокойствие. Как быстро мы преодолеем это сложное время - зависит от каждого из нас. И тогда футбол скоро вернется к нам всем!

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В статье: Виталий Буяльский Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Николай Шапаренко Миккель Дуэлунд Франсиско Соль коронавирус карантин
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Источник:
Динамо

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