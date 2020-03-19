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Игроки Динамо записали обращение с призывом ко всем украинцам
Будьте ответственны - и футбол вернется!
Игроки киевского "Динамо", капитан Сергей Сидорчук, Фран Соль, Микель Дуелунд, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, записали обращение к болельщикам команды и гражданам Украины.
Футболисты призвали украинцев быть ответственными.
Наша страна, как и многие другие государства, переживает непростой период, связанный с эпидемией коронавируса. Футбол обязательно вернется, но сейчас главное - это безопасность каждого из нас.
Игроки призвали украинцев максимально ограничить социальные контакты, особенно, если людям больше 60 лет.
Коронавирус очень опасен именно для пожилых людей. Объясните это своим близким и знакомым. Если чувствуете недомогание - обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу, следуйте его рекомендациям.
Сохраняйте спокойствие. Как быстро мы преодолеем это сложное время - зависит от каждого из нас. И тогда футбол скоро вернется к нам всем!