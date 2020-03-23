До завершения карантина Колос объявил художественный конкурс

Ковалевский "Колос" объявил художественный конкурс для болельщиков на лучший плакат, посвященный клубу.

Трех победителей будут выбирать сами футболисты команды.

Карантин - это не всегда плохо. Можно провести его с пользой, например, нарисовать плакат в поддержку нашей команды.

Работы принимают до завершения официального действия карантина в Украине и призывают присылать их по адресу presskolos@gmail.com. На сайте "Колоса" уже опубликованы первые работы.