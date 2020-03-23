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До завершения карантина Колос объявил художественный конкурс

Премьер-лига
(1 голосов)

Ищут лучший плакат

До завершения карантина Колос объявил художественный конкурс
Новина українською

Ковалевский "Колос" объявил художественный конкурс для болельщиков на лучший плакат, посвященный клубу.

Трех победителей будут выбирать сами футболисты команды.

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Карантин - это не всегда плохо. Можно провести его с пользой, например, нарисовать плакат в поддержку нашей команды.

Работы принимают до завершения официального действия карантина в Украине и призывают присылать их по адресу presskolos@gmail.com. На сайте "Колоса" уже опубликованы первые работы.

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В статье: Конкурс Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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