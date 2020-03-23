Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
До завершения карантина Колос объявил художественный конкурс
Ищут лучший плакат
Ковалевский "Колос" объявил художественный конкурс для болельщиков на лучший плакат, посвященный клубу.
Трех победителей будут выбирать сами футболисты команды.
Карантин - это не всегда плохо. Можно провести его с пользой, например, нарисовать плакат в поддержку нашей команды.
Работы принимают до завершения официального действия карантина в Украине и призывают присылать их по адресу presskolos@gmail.com. На сайте "Колоса" уже опубликованы первые работы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Колос
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...