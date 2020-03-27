Цыганык: Ярмоленко может вернуться в Динамо, но не в ближайшее время

Телеведущий Игорь Цыганык рассказал о возможности возвращения Андрея Ярмоленко в киевское "Динамо".

"Если бы это было в 2012 году, то я сказал бы, что это справедливо. Сейчас же у Ярмоленко серьезный контракт. Он в таком возрасте, когда еще может выдать пару неплохих сезонов в хорошем европейском клубе.

Вполне возможно, что он вернется в "Динамо", но не сейчас. Даю 99,9% на то, что на данном этапе Ярмоленко в УПЛ не поедет", - приводит его слова Football Hub.

Напомним, что Андрей выступал за киевскую команду 11 лет, сумев выиграть с клубом девять трофеев.