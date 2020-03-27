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Цыганык: Ярмоленко может вернуться в Динамо, но не в ближайшее время

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что он пытается зацепиться за основу в Англии

Цыганык: Ярмоленко может вернуться в Динамо, но не в ближайшее время
UA-Футбол
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Телеведущий Игорь Цыганык рассказал о возможности возвращения Андрея Ярмоленко в киевское "Динамо".

"Если бы это было в 2012 году, то я сказал бы, что это справедливо. Сейчас же у Ярмоленко серьезный контракт. Он в таком возрасте, когда еще может выдать пару неплохих сезонов в хорошем европейском клубе.

Вполне возможно, что он вернется в "Динамо", но не сейчас. Даю 99,9% на то, что на данном этапе Ярмоленко в УПЛ не поедет", - приводит его слова Football Hub.

Напомним, что Андрей выступал за киевскую команду 11 лет, сумев выиграть с клубом девять трофеев.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Игорь Цыганык Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Football Hub
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.03.2020 в 23:51
Суркис платит 15--20 тыс грн --обратной дороги нет --5-7лимонов не кто ему в упл не будет платить так что в ДК не вернёться не то время
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