Гроза авторитетов со ставкой на опыт. Как Нива Тернополь выступала в Высшей лиге

Вспоминая о тернопольской "Ниве" времен зарождения независимого чемпионата, невольно можно пустить слезу. Эта команда появилась в конце 70-х в обычном колхозе и постепенно, шаг за шагом, поднималась к самым верхним эшелонам профессионального футбола республики. При этом ставка была сделана изначально на своих воспитанников, максимум игроков из соседних регионов, близких по духу.

Ранее на нашем сайте уже выходили обширные интервью со звездами тернопольской "Нивы" 80-90-х Игорем Бискупом и его тезкой Яворским.

Первый "утюжил" правую бровку и мог легко прикрыть звезд киевского "Динамо" Косовского, Гусина, Реброва. Второй же вслед за славой бомбардира обрел имя и на тренерском мостике, в том числе неоднократно во главе родной "Нивы". Впрочем, укусил тренерского хлеба и Бискуп, когда родной команде было особенно тяжело, но обо всем по порядку.

Первый чемпионат Украины тернопольский коллектив начинал в Высшей лиге, так как в последние годы СССР регулярно боролся за самые высокие места во второй союзной лиге. Команде Леонида Колтуна сходу удалось подтвердить реноме, заняв четвертое место в группе Б с лучшим показателем пропущенных голов, всего лишь 12 за 18 игр. Тот чемпионат, кстати, Бискуп, как и ряд других лидеров тернополян конца союзной эпохи, пропустили, попытавшись заиграть в Польше. Но уже в следующем сезоне Игорь вернулся в родные пенаты.

По ходу чемпионата 1992/1993 "Ниву" принял Леонид Буряк. Но конечный результат следует признать неудачным, от зоны вылета Тернополь отделило всего одно очко. Нельзя не отметить плотность в турнирной таблице при условии, что в те времена за победу еще давали два очка, а не три. Пятое и шестнадцатое место разделили тогда всего лишь семь баллов! У "Нивы" лучшим бомбардиром стал Олег Мочуляк, а ворота защищал Дмитрий Тяпушкин, сыгравший со временем семь матчей за национальную сборную Украины. По ходу чемпионата 1992/1993 "Ниву" принял Леонид Буряк. Но конечный результат следует признать неудачным, от зоны вылета Тернополь отделило всего одно очко. Нельзя не отметить плотность в турнирной таблице при условии, что в те времена за победу еще давали два очка, а не три. Пятое и шестнадцатое место разделили тогда всего лишь семь баллов! У "Нивы" лучшим бомбардиром стал Олег Мочуляк, а ворота защищал Дмитрий Тяпушкин, сыгравший со временем семь матчей за национальную сборную Украины.

К следующему чемпионату Буряк успел подготовить боеспособный коллектив, который занял седьмое место, что стало рекордом клуба в его истории. Со временем эта планка будет лишь повторена, но не превзойдена. В нападении той команды начал раскрывать будущий топ-бомбардир украинского футбола Иван Корпонай, Мочуляк же снова стал лучшим голеадором, забив 14 голов в 33 встречах. Двенадцать из тринадцати побед тернополяне добыли в том сезона на своем поле, еще в пяти случаях сыграв в родных стенах вничью. Обыграть "Ниву" на ее стадионе не смог никто, а такие гранды как "Динамо", "Шахтер", "Черноморец", "Днепр" и "Карпаты" были рады и ничьей. Собственно, эти клубы и вошли в топ-5 итоговой таблицы.

Однако Буряк летом 1994-го ушел в родной одесский "Черноморец" и в первом же сезоне выиграл с ним серебрянные медали. А вот "Ниву" ждало падение на 12-е место и появившаяся чехарда на тренерском мостике, в результате которой клуб принял бывший его игрок Игорь Яворский. Но случилось это уже по ходу сезона, после 11-го тура, так что добиться серьезных результатов изначально шансов было немного. 35-летний специалист, кстати, в 13 играх еще и выходил на поле, забив семь голов и разделив с Михаилом Демьянчуком звание лучшего бомбардира коллектива. Правда коллега сыграл во всех 34 поединках, в отличие от играющего тренера. Команде в то время не хватало привычной надежности у своих ворот. Закончила сезона "Нива" с 44 пропущенными голами в 34 матчах в четырех очках от зоны вылета, уже при трех за победу. Да и свой стадион перестал быть "крепостью", показательно, что первым ее взял бывший тренер Леонид Буряк с новыми подопечными в седьмом туре (0:2)...

Мало чем принципиально отличался и следующий сезон, снова четыре очка гандикапа перед зоной вылета и отрицательная разница забитых/пропущенных (37-42). Яворский снова выходил на поле (шесть голов в 15 матчах), но более яркими впечатлениями уже становилась игра правого крайнего Сергея Шищенко и братьев Капанадзе. Перед чемпионатом 1996/1997 Шищенко покинул Тернополь, а братья стали личностями, определяющими игру команды. На двоих грузинский дуэт забил 13 голов, в большинстве матчей появляясь в основе. Яворский все еще выходил на поле весьма регулярно (12 игр), но постепенно уходил в тень, оформив лишь три мяча. По окончании сезона наставнику исполнилось 38, в следующем чемпионате он уже решил всецело сосредоточиться на тренерских функциях и не прогадал.

В целом "Нива" улучшила свои результаты и турнир 1997/1998 начинала в статусе девятой команды страны с неплохими перспективами. Ничего нет странного в том, что та кампания стала пиком опытной и самобытной команды, в основном составе которой самым молодым был 24-летний Андрей Кирлик, а наиболее опытным 37-летний Бискуп. Автандил Капанадзе забил 15 голов в 28 матчах, заняв четвертое место в списке голеадоров после "сладкой парочки" Шевченко-Ребров и Александра Паляницы. Кубковый путь славной "Нивы" состоял сплошь из "Металлургов". Пройдя никопольский в 1/16 и запорожский в 1/8, тернополяне остановились на донецком в четвертьфинале. Причем после домашней победы (2:1) минимально уступили сопернику в гостях со счетом, который устраивал именно соперника (0:1). Правда невыезд к "Металлургу" в Мариуполь за два тура до финиша уже намекал на будущие финансовые проблемы. Собственно, по причине надвигающего коллапса и покинул коллектив главный тренер Игорь Яворский.

Чемпионат 1998/1999 "Нива" закончила на 13-м месте, проиграв ровно половину матчей. О борьбе за сохранение прописки в Высшей лиги речь не шла, так как был явный аутсайдер в лице "Николаева" при одном вылетающем месте. Но вот за то, чтобы не попасть в стыки, пришлось серьезно сражаться с "Прикарпатьем" и донецким "Металлургом". Запомнился тот сезон засилием грузинских легионеров, к уже имевшимся в составе братьям Капанадзе добавились шесть представителей дружественной страны. Впрочем Автандил с Тариэлем и дальше играли заметную роль, забив на двоих почти половину командных голов и став лучшими бомбардирами "Нивы" в том сезоне.

Игорь Юрченко не стал оставаться в Тернополе и сезон 1999/2000 команда начала под руководством Валерия Богуславского. Из-за намечающегося сокращения Высшей лиги в этот раз "вылетающих" мест было три. "Нива" спаслась от вылета только в последнем туре, обыграв на выезде "Карпаты" (1:0). Как позже отмечал Игорь Бискуп, не обошлось тогда без помощи друзей-соперников, в составе которых единственный гол забил в свои ворота защитник Иван Палюх. Впрочем, это лишь оттянуло агонию "Нивы", которая в следующем сезоне без шансов заняла последнее место даже в "усеченном" чемпионате из 14 участников. Из 26 матчей в 21 тернополяне проиграли, пропустив 65 голов - намного больше конкурентов. Вслед за Богуславским, подавшим в осттавку после восьмого тура, пытались вытащить "Ниву" в статусе главного тренера и Яворский, и Бискуп. Но спасти этот "экспресс" от падения в бездну было уже по сути невозможно.

Не остановила падение команды и первая лига, уже в первом сезоне "Нива" стала безапелляционно последней со всего 13 очками в активе после 34 туров. Уже со старта второго круга было понятно, что команда безнадежно "сливается". Еще два сезона некогда славный коллектив поиграл на уровне второй лиги в "лайт-режиме", заканчивая в середине таблицы, но в чемпионате 2004/2005 оказался последним в группе А. На тот момент система обмена с аматорским футболом уже вовсю давала сбои, так что Тернополь остался в профи, а в 2009-м даже смог выиграть группу и снова вернуться в первую лигу. Тем не менее, еще один провальный сезон там со всего семью очками в активе. Под руководством Яворского в сезоне 2012/2013 "Нива" заняла второе место после "Десны" во второй лиге, но отстала от победителя группы на десять очков.

А дальше, не имея должной финансовой поддержки от областной власти, и вовсе не заявилась на следующий сезон. Местный ФК "Тернополь", курируемый городской властью, перебрал на себя максимум внимания и полностью мог эксплуатировать красавец-стадион, реконструируемый под Евро-2012.

Вспомнить о своей "Ниве" тернопольские болельщики смогли в 2016-м, когда возрождение команды совпало с заявкой в аматорский чемпионат Украины. В течение двух лет клуб участвовал в соревнованиях аматоров, готовя почву для возрождения на официальном уровне и летом 2017-го этот момент настал - команда прошла лицензирование для заявки во вторую лигу. Выше шестого места в двух предыдущих сезонах "Нива" не поднималась, но под руководством Василия Малыка в текущем чемпионате идет на первом месте в группе А.

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Зимой коллектив оказывался перед лицом финансовых трудностей, но усилиями частных инвесторов удалось все же выделить нужные средства для продолжения борьбы за возвращение былой славы. Тем более "Тернополь" уже давно прекратил свое существование, так что оппонентов в городе, с которыми бы пришлось делить главную арену, не осталось. Постепенно возвращается на трибуны и болельщик, с показателем 1548 зрителей на домашний матч в среднем "Нива" занимает второе место в группе А после хмельницкого "Подолья".

Тернопольская "Нива" до сих пор остается 16-й в сводной таблице Высшей лиги за все сезоны. Два седьмых места являются ее пиком. Тем не менее, отличительные черты той команды - неуступчивость на своем поле, умение навязывать борьбу авторитетным соперникам и дерзость в атаке останутся в памяти всей футбольной Украины.