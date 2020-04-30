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Лисицкий: За три года в Динамо у меня было три операции. После того, как ушел – ни одной

Премьер-лига
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Нагрузки были серьезными

Лисицкий: За три года в Динамо у меня было три операции. После того, как ушел – ни одной
Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Виталий Лисицкий, рассказал о своих травмах.

"Скажу одно – за три года в первой команде "Динамо" у меня было три операции. После того, как я ушел из Киева – ни одной операции.

Колени не выдерживали. Два раза колено делал – левое и правое, а раз паховые кольца", – сказал Лисицкий.

Напомним, что Лисицкий, который является воспитанником "Динамо" покинул киевский клуб в 2002-м году, перейдя в "Чернмоорец".

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В статье: Виталий Лисицкий Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Бомбардир

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