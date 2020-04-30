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Лисицкий: За три года в Динамо у меня было три операции. После того, как ушел – ни одной
Нагрузки были серьезными
Бывший игрок "Динамо" Виталий Лисицкий, рассказал о своих травмах.
"Скажу одно – за три года в первой команде "Динамо" у меня было три операции. После того, как я ушел из Киева – ни одной операции.
Колени не выдерживали. Два раза колено делал – левое и правое, а раз паховые кольца", – сказал Лисицкий.
Напомним, что Лисицкий, который является воспитанником "Динамо" покинул киевский клуб в 2002-м году, перейдя в "Чернмоорец".
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Источник:Бомбардир
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