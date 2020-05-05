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Кополовец: Шахтеру нравится вот такой карманный чемпионат из 12 команд
Резкий ответ от спортивного директора Миная
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец отреагировал на идею "Шахтера" не расширять в следующем сезоне УПЛ до 14 команд.
О розыгрыше путевок за выход в УПЛ среди команд Первой лиги, которые подали заявку на получение аттестата
– Сложно говорить, но целый чемпионат трудно доигрывать. 6 команд в плей-офф более перспективно выглядит. Когда меньше команд, то это быстрее сделается. Но другие 6 команд скажут, что также хотят доигрывать. И как тогда? У них что, вообще нет никакого права голоса?
Это двойные стандарты. А это тоже люди, которые вкладывали деньги.
Об отмене расширения УПЛ до 14 команд из-за форс-мажорных обстоятельств
– Пусть Палкин разбирается в своем клубе, а не в клубах Первой лиги. "Шахтеру" нравится вот такой карманный чемпионат из 12 команд. Играть только в Киеве, Харькове и никуда дальше не выезжать. Для чего им ехать в Закарпатье? Пусть Палкин не лезет в клубы, к которым не имеет никакого отношения. Так и напишите.
А болельщикам будет интереснее видеть команды из региона. Чем больше команд, тем интереснее. Команды Первой лиги, которые хотят играть в УПЛ, полностью к этому готовы – финансовые условия здесь есть. Пусть приедет сюда комиссия, посмотрит на инфраструктуру и условия и принимает решение.
Сегодня зарплатная ведомость команд УПЛ и Первой лиги примерно одинаковая. Не хочу никого обижать, но чем "Львов" лучше "Руха", "Волыни" или "Миная"? Палкину удобный этот карманный чемпионат, где 10-12 клубов, не надо никуда ехать, – сказал Кополовец.
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