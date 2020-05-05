Кополовец: Шахтеру нравится вот такой карманный чемпионат из 12 команд

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец отреагировал на идею "Шахтера" не расширять в следующем сезоне УПЛ до 14 команд.

О розыгрыше путевок за выход в УПЛ среди команд Первой лиги, которые подали заявку на получение аттестата

– Сложно говорить, но целый чемпионат трудно доигрывать. 6 команд в плей-офф более перспективно выглядит. Когда меньше команд, то это быстрее сделается. Но другие 6 команд скажут, что также хотят доигрывать. И как тогда? У них что, вообще нет никакого права голоса? Это двойные стандарты. А это тоже люди, которые вкладывали деньги.

Об отмене расширения УПЛ до 14 команд из-за форс-мажорных обстоятельств