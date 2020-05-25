Капитан Динамо болеет за ЗТР и вспоминает матч Металлурга с Панатинаикосом

№ 5 киевского "Динамо" Сергей Сидорчук, опорный полузащитник и капитан команды, рассказал о внефутбольных увлечениях спортом.

- Какими видами спорта интересуетесь, кроме футбола?

- Интересуюсь практически всеми игровыми видами спорта, нравятся в основном командные - гандбол и волейбол. Гандболом восхищаюсь благодаря тому, что в детстве родители часто ходили смотреть матчи запорожской команды ЗТР. А волейбол по душе, потому что он очень динамичен.

- Во что, кроме футбола, играете, когда есть такая возможность?

- В свободное время люблю поиграть в пляжный волейбол.

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- В футболе мне нравился Стивен Джеррард, а в баскетболе - Майкл Джордан.

- Занимались ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Нет, ничем другим не занимался, кроме футбола!

- Посещение либо спортивных матчей или мероприятий оставило больше впечатлений?

- Мне запомнилось посещение матча запорожского "Металлурга" с "Панатинаикосом", а также финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" на "Олимпийском" - год не помню, но это было в детстве, я тогда был еще маленьким.