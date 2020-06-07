  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Битва за еврокубки

Динамо - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Трансляция 2+2 (по подписке, первые десять минут просмотр бесплатный)

Трансляция FootballHub (бесплатно и без регистрации)

Трансляция ФК "Динамо" (бесплатно и без регистрации)

Киевляне и александрийцы по ходу 2020 года уже встречались дважды. В обоих случаях сильнее оказывались "динамовцы": в чемпионате "бело-синие" выиграли 3:1, а в Кубке - 1:0 в овертайме. Но в последние сезоны подопечные Владимира Шарана неоднократно отбирали очки у "Динамо". К тому же, после рестарта "горожане" свой матч выиграли, в то время как Киев проиграл. Ждёт ли нас ещё одна сенсация от клуба из Кировоградской области?

Читайте такжеДинамо - Александрия: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Стартовый свисток в матче "Динамо" - "Александрия" должен прозвучать в 17:00. Увидеть игру вы можете прямо в этой новости в плеерах 1plus1.video, FootballHub и ФК "Динамо".

Favbet-лига. Второй этап. 25-й тур
7 июня. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
"Динамо" (Киев) - "Александрия"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...