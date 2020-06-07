Динамо - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Киевляне и александрийцы по ходу 2020 года уже встречались дважды. В обоих случаях сильнее оказывались "динамовцы": в чемпионате "бело-синие" выиграли 3:1, а в Кубке - 1:0 в овертайме. Но в последние сезоны подопечные Владимира Шарана неоднократно отбирали очки у "Динамо". К тому же, после рестарта "горожане" свой матч выиграли, в то время как Киев проиграл. Ждёт ли нас ещё одна сенсация от клуба из Кировоградской области?

Стартовый свисток в матче "Динамо" - "Александрия" должен прозвучать в 17:00. Увидеть игру вы можете прямо в этой новости в плеерах 1plus1.video, FootballHub и ФК "Динамо".

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7 июня. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Александрия"