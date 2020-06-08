Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скандал с тестами, победы Шахтера и Динамо, срыв Первой лиги. ТаТоТаке №153
Как схитрило руководство "Зари"
Парни обсуждают самые интересные события последнего тура УПЛ, как наши клубы хитростью борются с коронавирусом, а УАФ помогает "Руху" выйти в премьер-лигу.
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Источник:ТаТоТаке
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