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Скандал с тестами, победы Шахтера и Динамо, срыв Первой лиги. ТаТоТаке №153

Премьер-лига
(1 голосов)

Как схитрило руководство "Зари"

Скандал с тестами, победы Шахтера и Динамо, срыв Первой лиги. ТаТоТаке №153
Новина українською

Парни обсуждают самые интересные события последнего тура УПЛ, как наши клубы хитростью борются с коронавирусом, а УАФ помогает "Руху" выйти в премьер-лигу.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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