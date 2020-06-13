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Точечный штрафной в концовке. Цыганков забил первый гол после травмы. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Витя отметился голом со штрафного удара

Точечный штрафной в концовке. Цыганков забил первый гол после травмы. ВИДЕО
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В рамках 26-го тура УПЛ "Динамо" обыграло "Зарю" 3:1.

Третий гол киевлян в этом поединке забил вингер Цыганков. Виктор поразил ворота Махарадзе со штрафного удара на 90+6 минуте встречи.

Этот гол стал первым для украинца после возвращения.

Вашему вниманию видео гола Цыганкова в ворота луганской команды

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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