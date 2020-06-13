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Точечный штрафной в концовке. Цыганков забил первый гол после травмы. ВИДЕО
Витя отметился голом со штрафного удара
В рамках 26-го тура УПЛ "Динамо" обыграло "Зарю" 3:1.
Третий гол киевлян в этом поединке забил вингер Цыганков. Виктор поразил ворота Махарадзе со штрафного удара на 90+6 минуте встречи.
Этот гол стал первым для украинца после возвращения.
Вашему вниманию видео гола Цыганкова в ворота луганской команды
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