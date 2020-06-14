Каштру о потере Исмаили: Не буду просить трансфер, у нас есть Сиприано и Болбат

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру после матча с "Колосом" поделился мыслями насчет потеры Исмаили.

- Сиприано – достаточный ответ после потери Исмаили?

– Стараясь говорить о позиции, которую занимал игрок такого уровня, как Исмаили, – говорить о чем-то сложном. Мы всегда будем пытаться сравнивать с тем, кто там находился. Исмаили – игрок с очень сильным характером, очень амбициозный, очень большой трудоголик. При этом – фантастический человек.

Все ребята на других позициях тоже очень сильны. Но мы сейчас говорим о футболисте, который является примером в клубе. На данный момент не хочу ни в коем случае сравнивать любого игрока, который может занять позицию Исмаили.

Нам нужно это оценить и быть реалистами. У нас есть Сиприано, Болбат, которые могут играть на позиции слева в обороне. Посмотрим, какая будет лучшая опция на эту позицию.

- Будете просить трансфер, если увидите, что этого недостаточно?

– Нет. Это всегда будет обсуждаться, но не публично, а с администрацией клуба. Сейчас не буду говорить, какой мне игрок нравится или нет. В футболе есть определенные правила, мы должны им следовать. Никогда не видел, чтобы тренер говорил публично, что ему нужен какой-то игрок.

Очень ценю игроков, который у меня есть. Рассчитываю только на них, это и буду продолжать делать. Все определенные вопросы по игрокам будут обсуждаться только с администрацией и никем больше, – рассказал Луиш Каштру.

Напомним, бразильский защитник порвал "кресты" и выбыл на 6 месяцев.