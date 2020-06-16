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Романов рассудит Десну и Зарю и другие судейские назначения на матчи 28-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

На двух матчах будет задействован ВАР

Романов рассудит Десну и Зарю и другие судейские назначения на матчи 28-го тура УПЛ
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Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 28-го тура УПЛ.

Главными арбитрами на матчах 28-го тура будут работать:

19 июня, пятница

"Мариуполь" – "Львов" – Костянтин Труханов (Харків)

"Ворскла – "Днепр-1" – Денис Шурман (Киевская область)

20 июня, суббота

"Карпаты" – "Олимпик" – Владимир Новохатный (Киев)

"Шахтер" – "Александрия" – Игорь Пасхал (Херсон)

21 июня, воскресенье

"Десна" – "Заря" – Виталий Романов (Днепр). Арбитр ВАР — Евгений Арановский.

22 июня, понедельник

"Динамо" – "Колос" – Сергей Бойко (Киевская область). Арбитр ВАР — Евгений Арановский.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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