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Романов рассудит Десну и Зарю и другие судейские назначения на матчи 28-го тура УПЛ
На двух матчах будет задействован ВАР
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 28-го тура УПЛ.
Главными арбитрами на матчах 28-го тура будут работать:
19 июня, пятница
"Мариуполь" – "Львов" – Костянтин Труханов (Харків)
"Ворскла – "Днепр-1" – Денис Шурман (Киевская область)
20 июня, суббота
"Карпаты" – "Олимпик" – Владимир Новохатный (Киев)
"Шахтер" – "Александрия" – Игорь Пасхал (Херсон)
21 июня, воскресенье
"Десна" – "Заря" – Виталий Романов (Днепр). Арбитр ВАР — Евгений Арановский.
22 июня, понедельник
"Динамо" – "Колос" – Сергей Бойко (Киевская область). Арбитр ВАР — Евгений Арановский.