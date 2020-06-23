Бущан: Текущие задачи Динамо - завоевать Кубок Украины и занять второе место в чемпионате

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал матч 27-го тура УПЛ с "Колосом" (2:1), в котором он смог отразить один из двух пенальти в свои ворота.

- Обычно, когда ты проводишь удачный матч, у тебя всегда улыбка на лице. Сегодня ее нет...

- Это все потому, что был тяжелый матч, который отнял много эмоций. Конечно, хотелось бы гораздо надежнее сыграть. Но ничего, главное, что выиграли, набрали три очка и сохранили свое место в таблице.

- Ты отбил первый пенальти. Была уверенность, что возьмешь и второй?

- Мы работаем над этим компонентом. Надежда на то, что сможешь парировать пенальти, есть всегда, но не сложилось во втором эпизоде.

- Экс-вратарь "Динамо" Артур Рудько сказал, что тебе нужно несколько сезонов, чтобы собрать все награды для голкиперов. Поддержка товарища для тебя важна?

- Да, мне очень приятно, потому что Артур – очень корректный конкурент, с которым было приятно работать. Хочу передать ему огромный привет и благодарность за такие хорошие слова.

- За последние девять дней "Динамо" сыграло три матча, теперь же есть пять дней на подготовку к "Десне". Можно расслабиться?

- Нет, абсолютно. Расслабимся тогда, когда выполним поставленные задачи.

- То есть, завоюем Кубок Украины и займем второе место в чемпионате?

- На сегодняшний день именно так.