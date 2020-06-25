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Отчим Шабанова: Травлю Артема, говорю, что заберу в свою команду

Премьер-лига
(1 голосов)

В чемпионат Киевской области

Отчим Шабанова: Травлю Артема, говорю, что заберу в свою команду
Новина українською

Отчим игрока киевского "Динамо" Артема Шабанова Олег Самченко тренирует ФК "Сокол" (Михайловка-Рубежовка), его команда выступает в чемпионате Киевской области.

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Господина Самченко спросили, не хочет ли он забрать к себе в команду Шабанова, когда тот будет заканчивать карьеру профессионального футболиста.

Я иногда "травлю" его. Говорю, что организую команду Второй или Первой лиги, "ты придешь и уже будет место для работы". Смеемся иногда. Но пусть играет, ему еще надо играть в футбол.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов
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