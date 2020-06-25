Отчим Шабанова: Травлю Артема, говорю, что заберу в свою команду

Отчим игрока киевского "Динамо" Артема Шабанова Олег Самченко тренирует ФК "Сокол" (Михайловка-Рубежовка), его команда выступает в чемпионате Киевской области.

Господина Самченко спросили, не хочет ли он забрать к себе в команду Шабанова, когда тот будет заканчивать карьеру профессионального футболиста.