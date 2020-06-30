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Пиварич хочет подписать новый контракт с Динамо и завершить в Киеве карьеру

Премьер-лига
(1 голосов)

Хорват очень комфортно себя чувствует в столице Украины

Пиварич хочет подписать новый контракт с Динамо и завершить в Киеве карьеру
Новина українською

Хорватский защитник "Динамо" Йосип Пиварич хочет продлить контракт с киевским клубом.

Как сообщает телеграм-канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых "Шах и Шах", 31-летний футболист уже сообщил своим близким, что именно в киевском клубе он хотел бы завершить карьеру.

Футболист комфортно себя чувствует в Украине и не желает переезжать. В этом году в первый класс должна идти его дочка, поэтому семья надеется, что это произойдет именно в Киеве.

Отметим, что контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Также ранее сообщалось, что руководство киевлян не собирается предлагать хорвату новое соглашение.

Напомним, что Пиварич пришел в "Динамо" летом 2017 года и с того момента сыграл за киевлян 46 матчей, в которых отдал 5 результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Йосип Пиварич
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Комментарии (6)
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10 (Феодосия)
30.06.2020 в 20:50
А когда он успел столько матчей отыграть?
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0
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Romerik (YNWA)
30.06.2020 в 20:24
А чого б ні... Його ні за кого не мають в ДК, і навіть в здавалося б його матчі, ставлять не підходящого Караваєва. Йому можна сказати в лице плюють горе тренери, на секунду фіналісту чс. Так чого б він не може викачати побільше бабок в сурка? Або стати таким собі Васьою Кобіним для ДК. Чи хтось вважає що він гірший вибір, при відсутності Миколенка, чим Караваєв?
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0
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Лекарь (село Дарница)
30.06.2020 в 20:21
Если продадут Мыколенко, то лучше его оставить
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0
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royalstas (Вінниця)
30.06.2020 в 20:08
А чому б ні і бабосік капає і футбольчик дивишся з першого ряду)
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0
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Sasa091
30.06.2020 в 19:51
Гнать в шею
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0
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Sasa091
30.06.2020 в 19:51
Я тоже многое хочу ...
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0
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