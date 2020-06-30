Пиварич хочет подписать новый контракт с Динамо и завершить в Киеве карьеру

Хорватский защитник "Динамо" Йосип Пиварич хочет продлить контракт с киевским клубом.

Как сообщает телеграм-канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых "Шах и Шах", 31-летний футболист уже сообщил своим близким, что именно в киевском клубе он хотел бы завершить карьеру.

Футболист комфортно себя чувствует в Украине и не желает переезжать. В этом году в первый класс должна идти его дочка, поэтому семья надеется, что это произойдет именно в Киеве.

Отметим, что контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Также ранее сообщалось, что руководство киевлян не собирается предлагать хорвату новое соглашение.

Напомним, что Пиварич пришел в "Динамо" летом 2017 года и с того момента сыграл за киевлян 46 матчей, в которых отдал 5 результативных передач.