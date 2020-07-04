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Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

LIVE видео трансляция Классического

Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Favbet-лига. Второй этап. 29-й тур
4 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30
"Динамо" (Киев) - "Шахтёр" (Донецк)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

Трансляция ФК "Динамо" (бесплатно)

Трансляция "2+2" (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный)

"Динамо" уже точно не потеснит с первого места "Шахтёр", но это не означает, что в этой паре нет никакой интриги. Во-первых, киевляне продолжают активную борьбу за вторую строчку в таблице, которая даст возможность в августе стартовать в квалификации к Лиге чемпионов. Во-вторых, поединок двух самых статусных команд страны априори не может быть скучным: "горняки" получают возможность в четвёртый раз кряду обыграть "Динамо" в чемпионате Украины, а также позволить "Десне" и "Заре" вплотную подобраться ко второй позиции.

Александр Рыженко сделал свой прогноз на матч. Читайте его в анонсе встречи, где также собраны последние новости накануне Классического, здесь.

Следите за игрой "Динамо" - "Шахтёр" в нашем текстовом лайве здесь.

Прямую видео трансляцию смотрите прямо в этой новости в одном из трёх разных плееров: каждый себе найдёт то, что ему ближе.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 14:12
А вот у меня интерес = 0
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 14:11
Трансляция "2+2" (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный) Плюсы бесплатно?
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