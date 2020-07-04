Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Favbet-лига. Второй этап. 29-й тур

4 июля. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30

"Динамо" (Киев) - "Шахтёр" (Донецк)

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"Динамо" уже точно не потеснит с первого места "Шахтёр", но это не означает, что в этой паре нет никакой интриги. Во-первых, киевляне продолжают активную борьбу за вторую строчку в таблице, которая даст возможность в августе стартовать в квалификации к Лиге чемпионов. Во-вторых, поединок двух самых статусных команд страны априори не может быть скучным: "горняки" получают возможность в четвёртый раз кряду обыграть "Динамо" в чемпионате Украины, а также позволить "Десне" и "Заре" вплотную подобраться ко второй позиции.

Александр Рыженко сделал свой прогноз на матч. Читайте его в анонсе встречи, где также собраны последние новости накануне Классического, здесь.

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