Почтение для Ворсклы, Колос без эмоций, класс Днепра-1. Эксперты о 29-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек делятся впечатлениями от матчей 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Львов" - "Ворскла" 2:2

Сергей Шебек: "Когда принял "Львов", ожидал, что будет даже хуже. Зрелищный футбол приносит результат", - так прокомментировал свое появление в команде новый наставник Георгий Цецадзе, заменивший ушедшего Егише Меликяна. Но то, что показала команда в двух матчах под руководством свежеиспеченного новатора, по-моему, хуже не придумаешь. Это при том, что "Карпаты" и "Ворскла" играли против "горожан" молодежными составами.

В этих матчах львовяне должны были без проблем взять свои шесть очков. Но у "Львова" команда очень слабая - на уровне второй десятки Первой лиги. И она это продемонстрировала в поединке с Полтавой. В первом тайме против "пацанов", средний возраст которых 18,5 лет, умудрилась показать безобразную и невнятную игру. Не создали ни одного даже полумомента, находясь на поле словно из-под палки. А в ответ получили гол и смелые действия молодежи Косовского. Полтавчане умело играли на контратаках, где еще могли дважды забить. И лишь во втором тайме хозяева немного проснулись, сравняв счет после детской ошибки Павлюка. Яковелли мастерски воспользовался подарком и технично подсечкой парашютом забросил мяч за спину голкиперу. Такое исполнение единственное светлое пятно от "Львова".

Полтавчане во втором тайме, кроме того, что сумели сравнять счет, создали три 100-процентных голевых моментов, но во всех случаях подвело мастерство, которое еще не укоренилось в молодых душах. Особенно впечатлил выход на последних минутах матча четырех игроков "Ворсклы" на одного вратаря. Козыренко мог опозорить "Львов", показав "мастерам", как нужно играть в футбол по-взрослому. Но и почетная ничья для молодежи "Ворсклы" сродни победе. А "Львов", не считая "Карпат", которые уже покинули Премьер-лигу, по игре худшая команда во второй шестерке.

"Динамо" - "Шахтер" 2:3

Александр Севидов: Не хочется критиковать "Динамо", но не сделать это невозможно. "Шахтер" играл расслаблено, но киевляне не смогли выжать для себя выгоду из этого в виде победы. В первой тайме впереди у них была вообще катастрофа и только с выходом Де Пены появился хоть какой-то креатив, и он смог усилить немного игру. Странно, почему легионер не играет в стартовом составе?

Первую половину "динамовцы" полностью провалили, играя невразумительно и без настроя. Нервничал Бойко, с катастрофическими тактическими ошибками действовал центральный защитник Кадири. Третий гол на его совести и Кендзеры, где во время передачи Тайсона на Патрика нужно было всего лишь сделать им шаг вперед, а не стоять как вкопанные на своих отметках. Буяльский полностью потерялся на поле, и это, пожалуй, его худшая игра в сезоне. Может игроки были мыслями не на игре с "Шахтером", а уже на финале Кубка? Можно тут потерять и там не успеть.

Во втором тайме "бело-синие" смогли сравнять счет, но это большая заслуга не их, а подарок, полученный от вратаря "Шахтера", который допустил две грубые ошибки. Но в "Шахтере" есть Тайсон, решивший одним великолепным пассом исход поединка. К сожалению, у динамовцев таких футболистов нет. Как утешение у киевлян можно отметить хороший продольный и как оказалось голевой пас между двух защитников молодого Сироты на Де Пену.

Как отмечал не раз, нельзя добиться результата, играя без нападающего, и это самая большая проблема "Динамо", о которой приходится говорить постоянно.

На данный момент у киевлян все плохо. Закономерная и заслуженная победа "горняков". Даже в таком расслабленном состоянии они сильнее, чем "Динамо". И в следующем году мы будем наблюдать такое? А за счет чего киевляне могут прибавить, пока не видно.

"Десна" - "Колос" 5:1

Александр Севидов: Слишком легко "Десна" обыграла оппонента, непринужденно и буднично. Все было просто для черниговцев и в этом большая "заслуга" "Колоса", который играл без мотивации. Хозяева каждый созданный момент реализовали в забитые мячи. Поединок из разряда тех, что не вызывают эмоций. Пожалуй, худшая игра коваливцев в этом сезоне. Мы привыкли, что "Колос" даже в проигранных матчах всегда показывал характер, бойцовские качества, и это было футбольной маркой команды. Но в Чернигове ничего этого не было. Играли без эмоций, инертно, и что самое неприятное, безвольно сдались "северянам". Безоговорочная победа "Десны" и капитуляция "Колоса".

"Заря" - "Александрия" 2:2

Александр Севидов: Для "Зари" александрийцы становятся очень неудобным соперником. В этом сезоне они не смогли ни разу обыграть команду Шарана. У луганчан не было куража, ведь зачастую они показывают "веселую игру". А ведь этот матч "Заря" обязана была довести до победы. Но с этим не согласились футболисты "Александрии", они показали характер, желание и "выгрызли" ничью.

Стоит отметить, что сейчас очень высока цена ошибки, как игроков, так и арбитров, которые могут повлиять на распределение мест в турнирной таблице. А это уже печально, когда в процесс вмешиваются судьи, что мы и увидели в этом поединке.

"Олимпик" - "Днепр-1" 0:2

Сергей Шебек: Днепряне уверенно выиграли матч, что звучит непривычно, и сделали это на классе. Организация игры во всех линиях была на голову выше, чем у "олимпийцев". В обороне действовали слаженно, а в нападении за счет грамотного открывания Супряги создавали моменты. Быстрый гол уже на 1-й минуте психологически сломал хозяев, которые так и не смогли прийти в себя вплоть до конца перового тайма. Лишь за 10 минут до свистка на перерыв немного выровняли игру, в которой полностью владели гости, и доминировали на поле.

"Олимпик" после стандарта создал первый опасный момент, но Вербный действовал нерасторопно, и защитник успел заблокировать удар. 45 минут - этого для победы маловато. А забей Супряга при выходе один на один с вратарем, то на второй тайм можно было выходить с большей уверенностью на победу. А так пришлось отложить этот момент на середину второй половины, когда Булеца забил классный мяч со штрафного. После второго пропущенного мяча видно было, что у донетчан при столь слабой игре шансов даже на ничью нет. Класс и индивидуальное мастерство игроков "Днепра-1" на фоне слабого "Олимпика" решило исход поединка.