Буяльский: Не должны были допускать, чтобы в последних матчах решали судьбу не чемпионства, а 2-го места

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский в эфире Профутбола прокомментировал победу над "Зарей" (3:1) в 31-м туре УПЛ.

"Эмоций нет. После матчей всегда эмоциональное опустошение. Надо 20-30 минут посидеть и подумать. Потом придут мысли и можно будет расслабиться.

Одна из самых важных встреч сезона. Мы сами виноваты. Не должны были допускать, чтобы в последних матчах решали судьбу не чемпионства, а 2-го места.

У травмировавшегося Вербича были небольшие проблемы еще до матча, нога побаливала. Но Русин был готов выйти на замену, возможно, только во втором тайме.

Сами разозлились на себя из-за пропущенного гола на 2-й минуте. Разозлились и добились результата.

Цыганкову для стабильности не всегда хватает таких соперников, как "Заря", на которых двойная или даже тройная мотивация. Если бы в УПЛ были все такие команды, как "Заря" и "Шахтер" – все игроки бы росли", – сказал Буяльский.