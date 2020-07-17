Защитник Динамо Кендзера извинился за ошибку и рассказал о травме Вербича

Правый латераль "Динамо", польский легионер Томаш Кендзера, в матче 31 тура УПЛ с "Зарей" допустил ошибку, после которой соперник открыл счет в матче. Однако в итоге победу одержали динамовцы (3:1).

- Это был очень важный матч для нас с точки зрения турнирной таблицы. Начали мы не очень хорошо, я ошибся в моменте с пропущенным голом. Прошу прощения за это перед болельщиками и командой - с моим опытом допускать таких ошибок нельзя.

К счастью, мы достаточно быстро сравняли счет, потом забили второй, а вскоре и третий мячи. И выиграли этот поединок. Я очень рад и благодарен партнерам, всей команде, что так получилось.

- Как себя чувствует Беньямин Вербич, получивший повреждение?

- Думаю, не очень хорошо - Беньямин уже несколько недель борется с этой травмой паха. В последних матчах играл на уколах и отдавал все силы на поле. Сегодня тоже хотел помочь команде, но, к сожалению, боль была такой сильной, что он не смог играть. Многие футболисты выходят играть с травмами, но Вербич - действительно очень важный для нас игрок, он очень помогает нам, забивает мячи, это видно даже по его статистике.

- Через два дня матч с "Колосом". Успеете подготовиться?

- Конечно, ведь мы уже длительное время играем каждые три дня, и привыкли к этому, поэтому никаких проблем не возникнет. Недооценки соперника не будет, ведь, если мы не выиграем у "Колоса", сегодняшняя победа ничего не стоит. Поэтому в воскресенье надо бороться и играть на победу. Необходимо победить и с хорошим настроением идти в отпуск.