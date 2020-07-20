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Голкипер Колоса: Наконец-то нам удалось обыграть Динамо. Считаю, мы заслуженно победили

Премьер-лига
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Евгений Волынец подвел итог матча с Динамо

Голкипер Колоса: Наконец-то нам удалось обыграть Динамо. Считаю, мы заслуженно победили
Новина українською

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (2:0) в 32-м туре УПЛ.

"Нет никакой эйфории, потому что важные игры впереди. Наконец-то нам удалось обыграть "Динамо", потому что раньше мы с ними неплохо играли, но какие-то факторы постоянно вмешивались и что-то у нас не получалось. Но слава Богу, в этот раз получилось, и, я считаю, мы заслуженно победили", — сказал Волынец.

Напомним, что "Колос" по итогам регулярного сезона УПЛ занял 6-е место и теперь сыграет в плей-офф за право выступать в Лиге Европы.

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В статье: Динамо (Киев) Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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