Голкипер Колоса: Наконец-то нам удалось обыграть Динамо. Считаю, мы заслуженно победили

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (2:0) в 32-м туре УПЛ.

"Нет никакой эйфории, потому что важные игры впереди. Наконец-то нам удалось обыграть "Динамо", потому что раньше мы с ними неплохо играли, но какие-то факторы постоянно вмешивались и что-то у нас не получалось. Но слава Богу, в этот раз получилось, и, я считаю, мы заслуженно победили", — сказал Волынец.

Напомним, что "Колос" по итогам регулярного сезона УПЛ занял 6-е место и теперь сыграет в плей-офф за право выступать в Лиге Европы.