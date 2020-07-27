Луческу подтвердил свое заявление об отставке. Судьба тренера решится после разговора с Суркисом

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о ситуации с отставкой главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, которую он написал спустя четыре дня после назначения на пост.

"В телефонном разговоре Луческу был очень подавлен тем давлением, которое шло на него со стороны фанатов, СМИ, представителей других клубов. Он не ожидал, что может быть такая история для него. Хотя он адекватный человек и должен был понимать, что переходя из состояния одного антагониста к другому, то такое давление бесспорно и будет. После сегодняшнего разговора у меня сложилось впечатление, что состояние Луческу достаточно подавленное", - рассказал Игорь Цыганик.

Также Цыганик заявил, что Луческу подтвердил ему информацию, которая появилась на румынских сайтах. Однако Мистер окончательно решит свое будущее после разговора с Суркисом. По словам журналиста, этот разговор происходит прямо сейчас (по состоянию на понедельник, 27 июля, 18:20).

На прошлой неделе Игорь Суркис назначил Мирчу Луческу главным тренером "Динамо", освободив Алексея Михайличенко. Н такой шаг резко негативную реакцию выразили фанаты "Динамо" и легенды клуба. Сегодня в румынских СМИ появилась информация, что Луческу не будет тренировать "Динамо". Приводится заявление самого специалиста, он "не может активизироваться в атмосфере враждебности". Игорь Суркис пока не комментирует ситуацию.

Добавим, что гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что Луческу дважды пытался вернуться в донецкий клуб, но Ринат Ахметов не согласился. По словам Игоря Суркиса, это была одна из главных мотиваций для Мистера возглавить "Динамо".