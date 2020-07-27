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Луческу подтвердил свое заявление об отставке. Судьба тренера решится после разговора с Суркисом

Премьер-лига
(1 голосов)

Все решится в ближайшие часы

Луческу подтвердил свое заявление об отставке. Судьба тренера решится после разговора с Суркисом
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о ситуации с отставкой главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, которую он написал спустя четыре дня после назначения на пост.

"В телефонном разговоре Луческу был очень подавлен тем давлением, которое шло на него со стороны фанатов, СМИ, представителей других клубов. Он не ожидал, что может быть такая история для него. Хотя он адекватный человек и должен был понимать, что переходя из состояния одного антагониста к другому, то такое давление бесспорно и будет. После сегодняшнего разговора у меня сложилось впечатление, что состояние Луческу достаточно подавленное", - рассказал Игорь Цыганик.

Также Цыганик заявил, что Луческу подтвердил ему информацию, которая появилась на румынских сайтах. Однако Мистер окончательно решит свое будущее после разговора с Суркисом. По словам журналиста, этот разговор происходит прямо сейчас (по состоянию на понедельник, 27 июля, 18:20).

На прошлой неделе Игорь Суркис назначил Мирчу Луческу главным тренером "Динамо", освободив Алексея Михайличенко. Н такой шаг резко негативную реакцию выразили фанаты "Динамо" и легенды клуба. Сегодня в румынских СМИ появилась информация, что Луческу не будет тренировать "Динамо". Приводится заявление самого специалиста, он "не может активизироваться в атмосфере враждебности". Игорь Суркис пока не комментирует ситуацию.

Добавим, что гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что Луческу дважды пытался вернуться в донецкий клуб, но Ринат Ахметов не согласился. По словам Игоря Суркиса, это была одна из главных мотиваций для Мистера возглавить "Динамо".

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (23)
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xabo58
27.07.2020 в 19:40
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
27.07.2020 в 19:27
Может Динамо хочет быть вообще без тренера - ну и ладно.
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0
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.07.2020 в 19:10
...фильтруете, ну и кто вы после этого!
Ответить
0
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 19:04
Народ, хто тільки що дивився ютуб стрім FootballHub - ЦиганикLive як це розуміти, зателефонував суркісу, спитав у ДК буде тренер, той гнусявим голосочком сказав буде тренер...а хто, луческу що це узагалі за 3-4 години буквально народ розвели, як не знаю кого як ті цигани, чесне слово ДЕ КОНКРЕТИКА ХТО САМЕ, ЯКИЙ ЦЕ ТРЕНЕР!?
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+1
0
avatar
Evgenariys (Чернигов)
27.07.2020 в 19:00
цыган испугался, агонь, надо еще кротосрань с НСК выгнать, совсем сепарня оборзела
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+3
-6
Oлeкcин (Н.)
27.07.2020 в 18:54
Вот это поворот! И что теперь делать тем унитазникам, что уже успели вылизать? :) Хотя Цыгавнюку верить - себя не уважать. Так что вряд ли.
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+2
-4
adidas77 (Cумы)
27.07.2020 в 19:18
У тебя нет ни одного поста без унитазов!!! Ты хоть понимаешь, какое ты ЧМО мерзкое, в глазах других людей?
Ответить
+3
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 19:36
Oлeкcин - это и есть унитаз, в который все испражнялись, с первого его дня в этом мире
+1
-1
Oлeкcин (Н.)
27.07.2020 в 19:51
Полярные совы - не люди :)
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 19:55
"Полярные совы - не люди" - как и ты, унитазник униженный, и все давно в курсе
0
0
НИВА T (Ternopil)
27.07.2020 в 18:50
Циганик вже сказав шо Луческу лишається(
Ответить
+5
-5
недалековідКиева (Біла Церква)
27.07.2020 в 18:44
Невже спроба притиснути до стінки фанів...нічого не вийде.
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0
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 19:36
Впевнений на 1000%, що справа взагалі фанів не стосується.
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+1
0
adidas77 (Cумы)
27.07.2020 в 18:43
Какой то детский сад! Что за детские обиды??? А какую реакцию он ожидал от болельщиков? Что то здесь не так...
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+7
-2
schabay (Краснодон)
27.07.2020 в 18:39
А компенсацию за разорваный контракт?
Ответить
+1
-2
v.grischuk (Винница)
27.07.2020 в 18:41
В контракте прописано, что без компенсации
Ответить
+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.07.2020 в 18:39
Евгений Петросян это твой час.жду его в Динамо)
Ответить
+1
-5
Odindoma (Dm.roslo)
27.07.2020 в 18:45
Дурачек, на каждой странице это писать будешь?
Ответить
+4
-2
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
27.07.2020 в 18:46
У него синдром дефицита внимания.
+2
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 19:38
таврия19752009 - это гнусная недоразвитая продажная тварь
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.07.2020 в 18:36
Ждем Фонсеку)
Ответить
+3
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 19:38
таврия19752009 - это гнусная недоразвитая продажная тварь
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+1
-1
Пришта Литин (Киев)
27.07.2020 в 19:42
ты конченое, долбл-б.
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+1
0


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