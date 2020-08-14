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Суркис о Коломойском: Игоря Валерьевича футбол не интересует
Ушел с головой в баскетбол
Президент киевского "
На сегодня, насколько я понимаю, Игоря Валерьевича футбол уже не интересует, его интересует баскетбол.
Вот когда его интересовал футбол, у нас всех были дела, связанные с войной в футболе.
Если вы помните, он давал мой телефон на телевидении и прочее. Взаимоотношения у нас, как у всех, кто знает Игоря Валерьевича, не более того.