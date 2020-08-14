Суркис о Коломойском: Игоря Валерьевича футбол не интересует

Президент киевского " Динамо " Игорь Суркис в интервью высказался о своих взаимоотношениях с олигархом Игорем Коломойским, который в свое время финансировал днепровский "Днепр" (а по слухам и "Кривбас", "Карпаты" и "Волынь").

На сегодня, насколько я понимаю, Игоря Валерьевича футбол уже не интересует, его интересует баскетбол.

Вот когда его интересовал футбол, у нас всех были дела, связанные с войной в футболе.

Если вы помните, он давал мой телефон на телевидении и прочее. Взаимоотношения у нас, как у всех, кто знает Игоря Валерьевича, не более того.