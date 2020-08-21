Премьер-лига
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Леднев провел свой первый матч за Динамо в УПЛ
Богдан вышел на замену во втором тайме
Киевское "Динамо" в условно выездном матче 1-го тура УПЛ
В составе киевлян н 66-й минуте вышел Богдан Леднев, который заменил Виталия Буяльского.
Отметим, что это первый матч Леднева в УПЛ за киевский клуб.
Ранее за первую команду киевлян он сыграл лишь 3 минуты в 2017 году в матче против "Александрии" (3:2).
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