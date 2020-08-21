Леднев провел свой первый матч за Динамо в УПЛ

Киевское "Динамо" в условно выездном матче 1-го тура УПЛ разгромило донецкий "Олимпик" (1:4).

В составе киевлян н 66-й минуте вышел Богдан Леднев, который заменил Виталия Буяльского.

Отметим, что это первый матч Леднева в УПЛ за киевский клуб.

Ранее за первую команду киевлян он сыграл лишь 3 минуты в 2017 году в матче против "Александрии" (3:2).