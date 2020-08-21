Костышин: Мы не готовились к Шахтеру, не брали этот матч во внимание

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура УПЛ от "Шахтера" (1:3).

– Могу только поддержать своих ребят. Знал, что будет тяжело – у нас подготовка была такой. Это моя ответственность, я готовил команду. Мы не готовились к "Шахтеру", честно говорю. Вышли из отпуска только 10 августа. Мы два дня назад еще на песке бегали, а сегодня играем с "Шахтером"! Можно сказать, что этот матч не брали во внимание. Да, хотели играть с достойно, дать бой, но понимали, что будь мы даже в суперкондициях, с этим соперником тяжело. Я хочу сказать о другом. Чемпионат Украины, Премьер-лига... Вы назовите хоть одну страну, где между первым и вторым турами 21 день. Я говорю не о том, где между третьим и четвертым или четвертым и пятым, когда команды уже в тонусе. Как можно начать чемпионат и снова идти в отпуск? Я просто этого не могу объяснить. Понимаю, сборные, но… К другим какое-то неуважение? "Динамо" может быть в тонусе, у них еще Суперкубок, "Шахтер" в тонусе, у него была Лига Европы. А остальные команды? Как им готовиться? Мы команду грузили, и это видно на поле, что футболисты уже еле передвигали ноги. Просто бегали. О каких-то скоростных действиях или резкости игроков не идет речи. Это я как тренер выбрал такую подготовку. Ребят могу только поддержать, чтобы они даже не расстраивались, что выглядели как-то медленно. Они не могут сейчас быть очень быстрыми, потому что даже в лучших кондициях против "Шахтера" все выглядит не очень быстро. Мы знали, на что шли. Ребята более-менее достойно сыграли. Двигаемся дальше: для нашей команды чемпионат начинается 12 сентября.

– В первом тайме "Колос" успешно противостоял "Шахтеру" и имел моменты для взятия ворот. За счет чего удалось создать проблемы чемпиону Украины?

– Я не говорю, что мы вообще не готовились. Мы готовились тактически, изучали "Шахтер", проводили теории. Но физически не готовились. На 30 минут нас хватило – и все. "Шахтеру" тоже было сложно после "Интера" найти какую-то мотивацию. Думаю, тренер соперника для того и поставил основной состав, чтобы они снова почувствовали вкус победы. Я был уверен, что будет играть основной состав, и ребятам на установке об этом говорил. То, что мы создавали моменты? Может быть, "горняки" медленно входили в игру. Их тоже можно понять: после всех матчей Лиги Европы переключиться на чемпионат Украины очень сложно. Создавали, молодцы, нужно забивать.

– Три пенальти в ворота вашей команды – это рекорд? Что говорили ваши футболисты по поводу этих фолов?

– Я еще не общался с ними по поводу фолов. У нас уже вроде бы было три пенальти – это повторение рекорда. Кто смотрел повторы, говорит, что первого пенальти совсем не было, второй и третий – были. Если повтор показывает, что пенальти был, то какие споры?