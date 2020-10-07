Легенда Динамо о плакатах на НСК Олимпийский: Это говорит о том, что жизнь прожита не зря

Вчера, 6-го октября, исполнилось 45 лет со дня победы " Динамо " над "Баварией" в Суперкубке Европы 1975-го года. Легендарный полузащитник «бело-синих» Владимир Веремеев поделился воспоминаниями от завоевания трофея.

- Мы верили в себя. Здесь нельзя сказать - победим или не победим. Мы выходили на игру с желанием выиграть. Спасибо за все нашему тренеру Валерию Васильевичу Лобановскому, который вселил в нас веру, что мы можем играть с такими футболистами, как в "Баварии", и побеждать их. На тот момент это была одна из сильнейших команд в мире. Мы верили и понимали, что можем выступать на равных с ними, а результат - это уже другая тема.

Было ли празднование после победы? Нет, выпили по глотку шампанского из огромного кубка, и на этом все. У нас впереди были игры, мы были сконцентрированы на матчах и тренировочном процессе.

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- Помните сам день поединка, когда получили Суперкубок Европы?

- Сложно сказать, это было 45 лет назад, уже много забылось ...К сожалению, ничего не осталось, только память, фотографии, рукопожатия и медаль.

- А атмосферу на матче, масштаб финала турнира?

- Конечно, атмосфера была непередаваемая и желающих попасть на игру было очень много...

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- С чего состояла подготовка к матчу с «Баварией»?

- Все было как всегда. Только было нагнетание со стороны партийных органов, вот и все.

- Курьезный момент произошел с президентом УЕФА Артемио Франки, когда он не смог поднять трофей и вручить его капитану киевлян Михаилу Фоменко. В итоге подняли его вы, Михаил Фоменко и Анатолий Коньков. Кубок действительно был тяжелым?

- Да, килограммов 15 он весил. Спасибо "Аяксу", который придумал этот Суперкубок. Если память мне не изменяет, отец жены Йоханна Кройффа занимался сувенирными изделиями, и этот кубок - его идея.

- НСК «Олимпийский» украсили баннерами ваших фотографий. Приятный вам такой жест?

- Конечно, это говорит о том, что жизнь прожита не зря. Каждый человек пытается вспомнить, что же она сделала. Видите, мы сделали что-то хорошее, внесли лепту в историю клуба.

- Можно ли сказать, что это самая значимая победа для вас?

- Наиболее значимое - то, когда я шел с кировоградской "Звезды", мне мои старшие товарищи сказали: "Ты иди в "Динамо", и, возможно, у тебя что-то получится». Когда только пришел в «Динамо», такие футболисты, как Биба, Мунтян, Серебренников, очень мне помогали. Благодарен им.

Пожалуй, у меня что-то и получилось, если было столько побед, столько сделано для людей. Мы играли в футбол для болельщиков, и все сложилось хорошо.