Фанаты Динамо увидели в фигурах Луческу и Ахметова причину войны на Донбассе

Фанаты киевского " Динамо " Андрей Кореневский и Виталий Шеремета в видео на YouTube-канале Ultras Dynamo Kyiv TV раскритиковали президента клуба Игоря Суркиса за назначение Мирчи Луческу главным тренером команды.

Виталий Шеремета назвал Луческу "символом команды симулянтов - "Шахтера".

Когда Кучер падал, это он так учил. Мы видим, что происходит в "Динамо". За эти несколько матчей ребята очень быстро перенимают навыки. Буяльский кричит уже почти как Кучер. Еще немного, и будет уже почти Кучером. Я не знаю, как Вукоевич в штабе это терпит.

Луческу - это символ того антагонизма, которой строился Ахметовым по Киеву. Я много раз ездил в Донецк по работе и видел, что там происходило. То, что мы видим сейчас на Донбассе, руку к этому в основном приложил футбол. Луческу был именно символом того «Шахтера», противопоставлялся всему украинскому, всему киевскому. Они говорили, что Киев себе все забирает.

Вся эта политика, якобы Донбасс кормит Украину. Одной из составляющих того, что вылилось в войну, был футбол. Луческу был серьезным шурупом этого механизма, который разрывал Украины и оторвал Донбасс от нас. Он говорил, что Украина и Россия - это одно и то же. Затем, после того, как погибли 13000 человек в Донбассе, он поехал в Россию работать в структуре Газпрома. Это говорит, что он человек - абсолютно беспринципный.

Когда мы были на встрече с Игорем Суркисом, я ему лично сказал: вы ведете себя, как жертва. Вас 12 лет лили грязь, а вы теперь даете этому человеку работу. Это даже не по-пацански. Я бы никогда в жизни не взял на работу человека, даже если бы он был суперпрофессионалом, после того, как он 12 лет поливал грязью меня, мою команду и фанатов. Есть понятие принципа.

Но для Суркиса это не проблема. Ващука взять назад после «Спартака» - не проблема, он же извинился. Суркис извинился за жест Милевского. Я вырос на Борщаговке и не понимаю этого. Я считаю, что это не его бизнес. Он не взял «Колос» или «Минай», он взял готовый бренд. Не факт, что без него было бы хуже. Поставили человека, которого мы не можем принять за его поведение по отношению к Украине и «Динамо». Если Суркис может подставить одну щеку, то я не могу, я даю сдачи.

У Суркиса подход такой себе - к бывшим динамовцам. Это эмоциональный подход. Он смотрит не на профессиональные качества, а на то, сколько лет они отдали "Динамо". Это эмоционально неплохо, но лучше сделай фонд, из которого поддерживай их. Не нужно давать работу в клубе, если они не профессионалы. Сначала пусть научатся. Михайличенко занял прежнюю позицию в клубе, поэтому нельзя говорить, будто что-то изменилось с приходом Луческу. Структурно ничего не изменилось. Как был бардак, так и остался.

Другой фанат Андрей Кореневский отметил: Мне хочется, чтобы Луческу проиграл и скорее ушел, чтобы это все закончилось. Вот это у меня такая позиция.