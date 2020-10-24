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Жерсон Родригес: Бился за команду, за результат, пытался показать свою лучшую игру
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Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился мыслями после
- Жерсон, ты довольно-таки давно не играл на позиции центрфорварда. Тяжело было привыкнуть к ней и противостоять насыщенной обороне гостей?
- В начале игры было немного тяжело сразу приспособиться и найти свою лучшую игру. Но затем постепенно все наладилось, у нас были хорошие атаки. Я сражался за команду, и это самое главное. Мы добыли три очка, а значит выполнили работу должным образом. Конечно, позиция центрфорварда – не лучшая для меня позиция, но я могу без проблем сыграть на этой позиции.
- Какую установку по поводу действий на позиции форварда тебе давал тренерский штаб?
- Показать на поле свою лучшую игру, делать на поле то, что я умею. Конечно, тренер знает, что это не идеальная позиция для меня, но он мне доверяет. И он знал, что я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде, сделаю все от меня зависящее для положительного результата. И я это делал на поле – бился за команду, за результат, пытался показать свою лучшую игру.
- По какой причине тебя заменили в перерыве?
- Это решение тренера, оно не обсуждается. Думаю, это связано с тем, что у нас сейчас насыщенный график, много игр, и при этом каждый игрок должен получить игровое время. Тренер знает, когда и кто должен выйти на поле, а мы должны уважать решения тренера, работать на тренировках и быть готовым выйти на поле в любом матче и на любой позиции.
- Уже через несколько дней "Динамо" снова сыграет в Лиге чемпионов. Тяжело было настроиться на матч чемпионата между двумя поединками на евроарене?
- Конечно, обычно бывает непросто за короткий период времени перестроиться с одного турнира на другой. Но у нас в команде все профессионалы своего дела, все знают, что нужно уделять должное внимание восстановлению. Каждый знает свой организм и знает, сколько времени ему нужно для того чтобы как можно лучше восстановиться и подготовиться к следующей игре.
- Какие ожидания у тебя от матча с "Ференцварошем"?
- Не буду ничего говорить наперед. Но уверен, что мы на сто процентов будем готовы показать свою лучшую игру в Будапеште, и болельщики будут довольны нашей игрой.
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