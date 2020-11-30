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Судейский эксперт: Забарный нарушил по неосторожности и должен был получить желтую карточку
Олег Орехов разобрал спорные эпизоды матча Динамо - Ворскла
Экс-арбитр ФИФА Олег Орехов в эфире ТК "Футбол" дал свою оценку спорным эпизодам матча 10-го тура УПЛ
"В моменте с удалением Забарного нужно понимать, была ли красная карточка согласно правилам игры? Тут же вопрос в том, делал ли игрок это преднамеренно или по неосторожности. Если по неосторожности, то не стоило удалять игрока. Я считаю, что Забарный нарушил по неосторожности и данное нарушение должно было понести за собой желтую карточку. Но арбитр же смотрел ВАР.
По моему мнению, в моменте с Цыганковым нужно было давать пенальти, был толчок в спину. Но почему-то ВАР молчал. То есть, получается, что ВАР работает выборочно? Если бы у нас был открытый комитет арбитров и они могли где-то опубликовать методичную информацию, где было понятно за что удаляют футболистов, а за что – нет, было бы замечательно. У нас сейчас нет трактовки моментов.
Данное нарушение Забарного не носило умысла. Оно носило, так скажем, "розовый" характер. Суть арбитра – увидеть умысел. Если арбитр не увидел умысла, находясь в поле, то как можно его увидеть, находясь на трибуне? Мы же когда говорим о духе игры, мы же имеем ввиду футбольное поле. То, как сегодня судят арбитры в Украине с ВАР приведет к тому, что лучше судить с трибуны: пусть будет такая сирена как на хоккее при взятии ворот. Сирена свистнула, все остановились, голос сказал: "пенальти" и все. Обращение к ВАР – это ошибка судьи. Если он принимает другое решение после того, как уже принял изначальный вердикт, это ошибка арбитра, это минус в оценке.
То же самое касается эпизода с удалением Мораеса в матче против "Александрии". Решение удалить игрока приняли после просмотра ВАР. К системе видеповторов не обращаются, когда хотят дать желтую карточку, только в случае удаления обращают внимание арбитра на эпизод. Тут может быть два варианта: либо изменить решение арбитра, либо показать какой же полезный ВАР. Вы же знаете, как дорого он обходится. Чем больше обращений к системе ВАР – тем ниже квалификации у арбитров и тем меньше они сами принимают решений. Моменты с удалением Забарного и Мораеса были изменены после просмотра ВАР. Это говорит о том, что арбитры расслабились или у них такая низкая квалификация, что они сами не могут увидеть то или иное нарушение", - сказал Орехов.
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