Наказание Кобина, уровень Мариуполя, интуиция Рябоконя. Эксперты о 12-м туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги предпоследнего в 2020-м году тура чемпионата Украины.

"Львов" - "Ингулец" 1:1

Сергей Шебек: Не раз обращали внимание, что "Ингулец" очень трудно создает голевые моменты, а если таковы появляются, то не могут реализовать из-за невысокого мастерства футболистов. В первом тайме петровцы полностью владели преимуществом, доминировали над львовянами, много били по воротам, но из шести ударов ни одного в ворота (кроме пенальти). Просто футболисты "Ингульца" не умеет правильно распорядиться атакующим потенциалом. Из множества атак могли забить на 30-й минуте, но Балан после прострела, где должен был забивать, "погладил" мяч коряво, вот где нужна техника удара. А ведь находился пред воротами в 5-и метрах! Позже забили с пенальти и должны были спокойно идти на перерыв в роли победителя. Но как часто в футболе случается, ответка приходит неожиданно. "Львов" за 45-минутку не создал даже полумомента, но забил гол "в раздевалку".

Во второй половине игра немного выровнялась, "Ингулец" был уже не так активен, а "Львов" начал постепенно огрызаться. Петровцы даже забили гол, но были лишены права порадоваться из-за ошибки ассистента арбитра. В свою очередь львовяне могли повторить пройденное: ничего не создали, мало атаковали, но могли второй раз огорчить гостей, хотя играли уже в меньшинстве. Момент случился на 86-й минуте. Сначала Ныч не смог пробить вратаря, и тут же Шина бил на добивание, но умудрился пробить мимо. Видимо он так огорчился, что через короткое время без надобности сыграл грубо, был удален, и оставил команду в меньшинстве.

"Ингулец" играл целых восемь минут против девятерых, но так и не сумел выжать победный гол. Могли забить, но в компенсированное время выручил Костык, подарив львовянам ничью. "Львов" выстоял, отбился, не показав достойной игры, но очко для них в такой ситуации как большое приобретение. А сама игра двух команд не впечатлила, была низкого качества. Сумбурный футбол, много брака в передачах и в работе с мячом.

"Шахтер" - "Минай" 5:1

Александр Севидов: Легкая и тренировочная победа "Шахтера". Так авантюрно играть с "Шахтером" не позволяла себе даже "Боруссия". Гости решили сыграть с донетчанами раскрывая все тылы и пространство, атаковали по 5-6 игроков на половине поля хозяев, теряли мяч, и сразу же большая группа игроков была отрезана, а в защите "гуляй поле". Смелую тактику выбрал наставник "Миная", но был наказан! Уровень команд просто не сопоставим. Хотелось бы обратить внимание на недочеты в игре молодого Витао. Хотя его многие хвалят, но он еще очень сырой футболист: перемещение, игра один в один, спокойствие, одним словом предстоит еще много работы над усовершенствованием. "Шахтер" перед решающей встречей с "Интером" просто размялся в спарринге с "Минайем". Единственное, чем закарпатцы могут порадоваться, смогли забить гол престижа.

"Мариуполь" - "Динамо" 1:2

Александр Севидов: В первом тайме "Динамо" имело полное преимущество, забило гол, и ничего не позволило создать у своих ворот мариупольцам. Даже оставшись в меньшинстве, киевляне довели победный матч до логического завершения, ибо класс игроков превосходил соперника. Номинальные гости делают все быстрее, чуть сильнее, точнее в передачах и лучше в приеме мяча, да и скорость выше. Все это лучшее и вылилось в забитые мячи.

На данном этапе "Мариуполь" не способен даже в большинстве создать проблем для "Динамо". Киевляне забили два, а могли на контратаках положить в сетку больше. Команды находились в одинаковых состояниях, из-за травм игроков, по болезни и дисквалификации. У динамовцев просто скамейка запасных прочнее и длиннее. Азовцы не смогли навязать никакой борьбы, которую от них ожидали. Поэтому шансов зацепиться хотя бы за ничью у них не было.

"Динамо" добыло заслуженную и в целом рядовую победу над неубедительным соперником, который потерпел, судя по счету 1:2, достойное поражение. Хорошо, что азовцы проиграли в один мяч, а могли в три или четыре.

"Олимпик" - "Рух" 3:1

Александр Севидов: "Олимпик" был сильнее и заслуженно победил. И пока не понятно, за счет чего "Рух" собирается набирать очки? Сказать о них, что это слабая команда, нельзя. Собранны неплохие футболисты, которые обеспечены всеми условиями, но одного пока нет – игры под названием футбол. "Олимпик" по всем статься обыграл своего соперника, все решил в первой тайме, где у "Руха" кроме опасного штрафного в исполнении Федорчука, ничего не было. Не раз говорил, у команды в атаке и в созидании большие проблемы. Лишь когда счет стал 3:0, "олимпийцы" немного расслабились, успокоились, позволив гостям забить мяч. До гола престижа подопечные Федика, все делали хаотично, не наигранно и без какого-либо рисунка.

После некоторого затишья опять блеснули легионеры Шахаб и Бенито, сделавшие большой вклад в победу "Олимпика", забили три гола и солировали всю игру. Все закономерно - побеждает тот, кто умеет выжимать и забивать из полумоментов. Хозяева были лучше в этом компоненте.

"Заря" - "Днепр-1" 3:1

Александр Севидов: Каждая из команд преследовала свои цели. "Заря" вышла на поле, чтобы выиграть, а "Днепр-1" - не проиграть. Луганчане на протяжении всего матча владели полным преимуществом, за исключением нескольких последних минут, когда счет был уже 3:0. Виктор Скрипнык сделал замены, которые наверняка не провел бы даже при счете 2:0, в результате игра для "Зари" немного приостановилась. Это позволило днепрянам забить гол, создать несколько моментов в компенсированное время.

По моментам игры счет должен быть более крупным. "Днепр-1" обороняется количеством, по принципу "чем больше игроков накапливается в штрафной, тем лучше". Но количество не переходит в качество. В каждой игре у их ворот возникают моменты, так было и в Запорожье. Сколько не поставить защитников, если не отбирать мяч, не подстраховывать, правильно перемещаться и когда надо выдвигаться, постоянно будете пропускать голы.

Очень тяжело сказать за счет чего команда может забивать голы? Насыщения атаки нет, потому что два игрока атакуют, а остальные сзади, и это не имеет никакого смысла. Вроде и есть быстрые игроки, но скорость не используют.

"Заря" постепенно возвращает свою прежнюю игру: быстрые и разрезные передачи, которые отрезают всю полузащиту соперника и врывание группы атаки в свободные зоны между защитниками. Заслуженная победа "Зари", которая была во всех футбольных компонентах сильнее, чем "Днепр-1". Днепрянам нужно много работать, чтобы в лучшем случае подтянуться к середнякам УПЛ. Вроде и набор футболистов у них есть, по фамилиям и опыту, а вот футбольного ансамбля пока не слышно.

"Десна" - "Ворскла" 1:0

Сергей Шебек: Хотя встречались команды, претендующие на третье место, но то, что они показали, не отвечало их статусу. Оба коллектива продемонстрировали футбол среднего качества. Не было страсти и драйва в действиях футболистов, игра проходила в среднем темпе и особо ничем не запомнилась. Матч был похож на спарринг команд где-то на турецком побережье. Увы, таков наш уровень чемпионата...

Первый тайм прошел с незначительным преимуществом хозяев, создали только один момент, но Мудрик упустил возможность открыть счет. Пришлось мучиться 80 минут матча, чтобы в компенсированное время затолкать победный мяч в ворота. Полтавчане ответили лишь опасным ударом, Челядин хорошо пробил в угол, но Паст выручил команду. Во втором тайме у "Ворсклы" вообще не было моментов, в то время у "северян" Гитченко мог забить головой с 5-и метров и не доводить матч до нервной концовки. Все решило чуйка и фарт Рябоконя. Идет 92-я минута матча, остается минута и тут двойная замена. Обычно такие замены делают, чтобы удержать нужный счет. Но Дегтярев вышел и забил, вырвав победу.

Будничная игра, но с яркой концовкой. Хотя 0:0 был бы более справедливым результатом.

"Колос" - "Александрия" 1:1

Александр Севидов: Получилась живая и боевая игра двух неуступчивых команд. "Александрия" больше понравилась, играла в более осмысленный футбол, чем "Колос", и создала на два голевых момента больше. Хозяева упростили свой футбол, стараясь быстро доставлять мяч вперед в борьбу, рассчитывая на стандарты и давления на соперника. Такая тактика применялась часто александрийцами. Может "Александрия" чуть лучше выглядела, но если бы любая из команд выиграла, то было бы несправедливо. То, что происходило на поле, оно и отражает силу команд, они на данный период одного уровня, и счет 1:1 самый закономерный результат.