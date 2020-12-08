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Монзуль будет арбитром ВАР на матче Ингулец – Шахтер и другие судейские назначения 13-го тура УПЛ
ВАР будет задействован на 3-х матчах тура
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 13-го тура
Главными арбитрами на матчах 13-го тура будут работать:
11 декабря, пятница
"Олимпик" – "Львов" – Алексей Деревинский (Киев)
12 декабря, суббота
"Ворскла" – "Минай" – Денис Шурман (Киевская область). Арбитр ВАР – Евгений Арановский
"Динамо" – "Колос" – Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр ВАР – Николай Балакин
"Рух" – "Днепр-1" – Сергей Бойко (Киевская область)
13 декабря, воскресенье
"Ингулец" – "Шахтер" – Дмитрий Кривушкин (Харьков). Арбитр ВАР – Екатерина Монзуль
"Десна" – "Мариуполь" – Александр Шандор (Львов)
"Александрия" – "Заря" – Виталий Романов (Днепр)
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