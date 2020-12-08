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Монзуль будет арбитром ВАР на матче Ингулец – Шахтер и другие судейские назначения 13-го тура УПЛ

Премьер-лига
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ВАР будет задействован на 3-х матчах тура

Монзуль будет арбитром ВАР на матче Ингулец – Шахтер и другие судейские назначения 13-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 13-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 13-го тура будут работать:

11 декабря, пятница

"Олимпик" – "Львов" – Алексей Деревинский (Киев)

12 декабря, суббота

"Ворскла" – "Минай" – Денис Шурман (Киевская область). Арбитр ВАР – Евгений Арановский

"Динамо" – "Колос" – Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр ВАР – Николай Балакин

"Рух" – "Днепр-1" – Сергей Бойко (Киевская область)

13 декабря, воскресенье

"Ингулец" – "Шахтер" – Дмитрий Кривушкин (Харьков). Арбитр ВАР – Екатерина Монзуль

"Десна" – "Мариуполь" – Александр Шандор (Львов)

"Александрия" – "Заря" – Виталий Романов (Днепр)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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