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Заря вернула защитника из аренды в Колосе

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Усиление для Виктора Скрипника

Заря вернула защитника из аренды в Колосе
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"Заря" объявила о возвращении из аренды защитника Владислава Емца, который до этого защищал цвета "Колоса".

С игроком продлён контракт, сообщает сайт луганского клуба, не указывая деталей.

23-летний Владислав Емец в текущем сезоне сыграл в девяти матчах – в шести поединках УПЛ, в одной кубковой игре, а также в двух матчах квалификации Лиги Европы. Защитник преимущественно играет на левом фланге.

Ранее он два года отыграл в аренде за краматорский "Авангард".

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Владислав Емец
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