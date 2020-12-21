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Заря вернула защитника из аренды в Колосе
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"Заря" объявила о возвращении из аренды защитника Владислава Емца, который до этого защищал цвета "Колоса".
С игроком продлён контракт, сообщает сайт луганского клуба, не указывая деталей.
23-летний Владислав Емец в текущем сезоне сыграл в девяти матчах – в шести поединках УПЛ, в одной кубковой игре, а также в двух матчах квалификации Лиги Европы. Защитник преимущественно играет на левом фланге.
Ранее он два года отыграл в аренде за краматорский "Авангард".
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