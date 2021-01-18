Динамо - Легия: видео онлайн-трансляция матча

Товарищеский матч

18 января. ОАЭ. Начало матча в 15:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Легия" (Варшава, Польша)

Текстовая онлайн-трансляция матча здесь

Сегодня киевское "Динамо" проведёт первый спарринг в 2021 году. Подопечные Мирчи Луческу на сборах в ОАЭ померяются силами с варшавской "Легией", которая на данный момент возглавляет таблицу польской Экстраклясы. Естественно, серьёзных выводов из этого поединка делать не стоит, но всё же интересно, как будут выглядеть "бело-синие" за месяц до премьерного поединка в 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".

Смотрите игру прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Динамо". Стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по киевскому времени.

Заметим, что в этой товарищеской встречи нет лимита на замены, поэтому после перерыва тренерский штаб лидера украинской Премьер-лиги может полностью изменить состав.