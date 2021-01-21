Жерсон Родригес объяснил требования в упражнениях Луческу на тренировках Динамо

Люксембургский вингер " бело-синих " Жерсон Родригес поделился впечатлениями от тренировочного сбора "Динамо" в ОАЭ.

- Жерсон, каждый день на сборе ты излучаешь заряд оптимизма. Какие у тебя общие впечатления от тренировочного процесса? Нету усталости?

- Я счастлив, что мы вернулись к такому насыщенному графику тренировок после нескольких месяцев перерыва. Тренировка нелегкие, но очень полезные, продуктивные. Мы добавляем не только в физическом плане, но и в игровом. Я чувствую удовлетворение от тренировок каждый день.

- В одном из упражнений Мирча Луческу требовал, чтобы вы создавали свободные коридоры и зоны. Какова цель этого упражнения?

- Мистер хочет, чтобы мы повторяли определенные действия многократно, чтобы это осталось в нашей голове, в памяти, и затем мы использовали эти приобретенные навыки в играх. Считаю, что это полезная тактика - когда ты вырываешься из глубины и играешь на опережение. Если соперник плотно прессингует, наш игрок переводит мяч в свободную зону, и мы продолжаем контролировать игру.

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- В упражнении 10 на 10 с нейтральным игроком задачей было заводить мяч за линию. В чем заключается эффект этого упражнения?

- Таким образом мы наигрывали комбинации, пытались передачами найти друг друга. Мы должны усердно работать над этим компонентом чтобы довести это до автоматизма. И тогда во время игр даже не нужно смотреть по сторонам - мы уже будем чувствовать друг друга.

- При этом игроки иногда действовали довольно агрессивно...

- Возможно, так и было, и я где-то действовал агрессивно ...Но это футбол - игра, в которой каждый стремится побеждать. Иногда мы становимся слишком эмоциональными. Но как только мы оставляем поле, настроение меняется, ведь команда - это почти то же, что семья.