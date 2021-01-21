  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жерсон Родригес объяснил требования в упражнениях Луческу на тренировках Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жерсон Родригес объяснил требования в упражнениях Луческу на тренировках Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Выход из-под прессинга

Жерсон Родригес объяснил требования в упражнениях Луческу на тренировках Динамо
Новина українською

Люксембургский вингер "бело-синих" Жерсон Родригес поделился впечатлениями от тренировочного сбора "Динамо" в ОАЭ.

- Жерсон, каждый день на сборе ты излучаешь заряд оптимизма. Какие у тебя общие впечатления от тренировочного процесса? Нету усталости?

- Я счастлив, что мы вернулись к такому насыщенному графику тренировок после нескольких месяцев перерыва. Тренировка нелегкие, но очень полезные, продуктивные. Мы добавляем не только в физическом плане, но и в игровом. Я чувствую удовлетворение от тренировок каждый день.

- В одном из упражнений Мирча Луческу требовал, чтобы вы создавали свободные коридоры и зоны. Какова цель этого упражнения?

- Мистер хочет, чтобы мы повторяли определенные действия многократно, чтобы это осталось в нашей голове, в памяти, и затем мы использовали эти приобретенные навыки в играх. Считаю, что это полезная тактика - когда ты вырываешься из глубины и играешь на опережение. Если соперник плотно прессингует, наш игрок переводит мяч в свободную зону, и мы продолжаем контролировать игру.

Читайте такжеЖерсон Родригес продемонстрировал свою технику на защитниках Легии

- В упражнении 10 на 10 с нейтральным игроком задачей было заводить мяч за линию. В чем заключается эффект этого упражнения?

- Таким образом мы наигрывали комбинации, пытались передачами найти друг друга. Мы должны усердно работать над этим компонентом чтобы довести это до автоматизма. И тогда во время игр даже не нужно смотреть по сторонам - мы уже будем чувствовать друг друга.

- При этом игроки иногда действовали довольно агрессивно...

- Возможно, так и было, и я где-то действовал агрессивно ...Но это футбол - игра, в которой каждый стремится побеждать. Иногда мы становимся слишком эмоциональными. Но как только мы оставляем поле, настроение меняется, ведь команда - это почти то же, что семья.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Жерсон Родригес тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...