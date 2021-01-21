Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жерсон Родригес объяснил требования в упражнениях Луческу на тренировках Динамо
Выход из-под прессинга
Люксембургский вингер "
- Жерсон, каждый день на сборе ты излучаешь заряд оптимизма. Какие у тебя общие впечатления от тренировочного процесса? Нету усталости?
- Я счастлив, что мы вернулись к такому насыщенному графику тренировок после нескольких месяцев перерыва. Тренировка нелегкие, но очень полезные, продуктивные. Мы добавляем не только в физическом плане, но и в игровом. Я чувствую удовлетворение от тренировок каждый день.
- В одном из упражнений Мирча Луческу требовал, чтобы вы создавали свободные коридоры и зоны. Какова цель этого упражнения?
- Мистер хочет, чтобы мы повторяли определенные действия многократно, чтобы это осталось в нашей голове, в памяти, и затем мы использовали эти приобретенные навыки в играх. Считаю, что это полезная тактика - когда ты вырываешься из глубины и играешь на опережение. Если соперник плотно прессингует, наш игрок переводит мяч в свободную зону, и мы продолжаем контролировать игру.
- В упражнении 10 на 10 с нейтральным игроком задачей было заводить мяч за линию. В чем заключается эффект этого упражнения?
- Таким образом мы наигрывали комбинации, пытались передачами найти друг друга. Мы должны усердно работать над этим компонентом чтобы довести это до автоматизма. И тогда во время игр даже не нужно смотреть по сторонам - мы уже будем чувствовать друг друга.
- При этом игроки иногда действовали довольно агрессивно...
- Возможно, так и было, и я где-то действовал агрессивно ...Но это футбол - игра, в которой каждый стремится побеждать. Иногда мы становимся слишком эмоциональными. Но как только мы оставляем поле, настроение меняется, ведь команда - это почти то же, что семья.
Популярное сейчас
- Печальный дебют Лунина, победа Зинченко, ничья Малиновского. Главные новости за 20 января
- Суперкубок Италии. Ювентус - Наполи 2:0. В одну реку двумя автобусами не въехать
- Заслуженно взлетая на первую строчку. АПЛ. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:0
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО