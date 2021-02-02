Верпаковскис: Игра за Динамо - это был лучший период в моей карьере

Бывший нападающий "Динамо", латвиец Марис Верпаковскис, который сейчас является директором одного из клубов на родине, посетил контрольную игру киевлян с "Динамо" Тбилиси (1:0) и рассказал о своих впечатлениях.

- Достаточно неожиданно вас видеть на матче "Динамо". Как оказались в Анталии?

- На самом деле состоялся приятный сюрприз. Приехали на сборы в Турцию в последний момент, поскольку решили изменить Кипр на Турцию. И оказались в одной гостинице с "Динамо" Киев, так что приятный бонус получился для нас. И, конечно, не хотел пропустить возможность посмотреть на игру "Динамо".

- Какие впечатления и эмоции после встречи с динамовцами?

- Очень приятно было встретить всех, осталось много людей, с которыми я работал раньше. Очень счастлив, что удалось снова встретиться и пообщаться.

- Какие самые приятные впечатления вас связывают с Киевом, Украина?

- Во-первых, у меня тут родилась дочь, у нее в паспорте это указано, и она тоже вспоминает об этом факте. Можно сказать, что она полуукраинка, так что у меня теплые воспоминания. А что касается спортивных достижений, но прежде всего, вспоминаются наши успешные выступления в Лиге чемпионов в сезоне 2004/2005. Тогда у нас была сильная группа, и это был лучший период в моей клубной карьере.

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- Вы сейчас следите за выступлениями киевского "Динамо"?

- Конечно, по возможности стараюсь следить. Смотреть все матчи не получается, но посещаю украинские интернет-ресурсы и читаю новости.

- Кого знаете из нынешнего состава киевлян?

- Ярко себя проявил в прошлом сезоне Цыганков, забил много важных и красивых мячей, он - "звездочка" нынешнего состава. Вообще, радует, что сейчас состав довольно молодой, играет много воспитанников динамовской академии. Причем, они не просто играют, а делают это хорошо - и Суперкубок выиграли и вышли в групповой этап Лиги чемпионов, и идут на первом месте в чемпионате. Луческу дал удачный старт, и это радует.

- Если бы на поле встретились две команды "Динамо" - ваша и нынешняя, кто бы победил?

- Трудно сказать, думаю, обе команды сильные. У нас тогда был очень хороший состав, и нынешний тоже доказывает результатом, что все ребята талантливые. Очень надеюсь, что в этом сезоне они победят в чемпионате, это достижение для них - очень важный шаг в карьере, причем не только в "Динамо", а и в Европе.

- Как сейчас складывается ваша карьера?

- Работаю генеральным директором в клубе. Тренерскую карьеру не начинал, ведь сразу решил, что это не мое.

- Давно были в Киеве?

- Недавно. Я был делегатом УЕФА на одном с матчей молодежной сборной Украины осенью прошлого года. Видел Игоря Суркиса, который также был на игре, был очень рад встрече с ним. Также тогда встретился с многолетним администратором команды Виктором Кашпуром, он почти не меняется (улыбается).