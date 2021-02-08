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Динамо - БАТЭ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне завершают турецкую часть подготовки

Динамо - БАТЭ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Товарищеский матч
8 февраля. Турция. Начало в 10:00
"Динамо" (Киев, Украина) - БАТЭ (Борисов, Беларусь)
Текстовая трансляция матча здесь

Это будет последний спарринг для подопечных Мирчи Луческу в рамках подготовки ко второй части официального сезона. Следующий поединок "динамовцы" проведут против "Олимпика" в чемпионате Украины, а после этого - первый матч 1/16 финала ЛЕ с "Брюгге".

Смотрите бесплатно прямую видео трансляцию матча "Динамо" - БАТЭ прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Динамо". Также вы можете узнать результаты всех спаррингов клубов УПЛ в специальной таблице здесь, куда внесены все результаты матчей украинских команд этой зимой.

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В статье: БАТЭ (Борисов) Динамо (Киев)
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