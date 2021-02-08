Динамо - БАТЭ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Товарищеский матч

8 февраля. Турция. Начало в 10:00

"Динамо" (Киев, Украина) - БАТЭ (Борисов, Беларусь)

Текстовая трансляция матча здесь

Это будет последний спарринг для подопечных Мирчи Луческу в рамках подготовки ко второй части официального сезона. Следующий поединок "динамовцы" проведут против "Олимпика" в чемпионате Украины, а после этого - первый матч 1/16 финала ЛЕ с "Брюгге".