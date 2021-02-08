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В трансфере Селезнева заинтересован львовский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Но у него все еще есть действующий контракт с "Колосом"

В трансфере Селезнева заинтересован львовский клуб
Новина українською

Нападающий Евгений Селезнев все еще имеет действующий контракт с "Колосом", сообщает "Футбольный формат".

Но, скорее всего, 35-летний футболист прекратит сотрудничество с клубом.

По информации источника, президент "Руха" Григорий Козловский рассматривает возможность вернуться к варианту с приглашением Селезнева во львовский клуб. Сейчас Евгений находится в Киеве.

Напомним, что ранее главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич отметил, что хотел бы видеть Селезнева в своей команде.

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В статье: Евгений Селезнев Евгений Селезне Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (4)
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Dnepr-75 (Днiпро)
08.02.2021 в 14:32
Ему ещё тулмача персонального надо, ведь он украiнську мову принципиально не розумiе, кормилец ватный.
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+2
0
can (Торонто, Львов)
08.02.2021 в 13:42
Ипанулись. На хре-а клубу УПЛ, если он себя таковым считает, этот пенальтист? Козловский, имея бабки, лучше бы заинтересовался по примеру Черноморца молодыми киевлянами.
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+3
0
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Байкал (Lviv)
08.02.2021 в 13:55
З чого всі взяли,що у Козловського є бабки? Понти є ,а грошей ,щоб фінансувати клуб УПЛ і в нічому себе і гравців не обмежувати,то такого немає. Зарплати і Русі одні з найнижчих в лізі,управління і керівництво це екскарпатівці,що розвалили клуб УПЛ та люди ,що були в Русі ,коли клуб на район грав. Рівень нуль.А питання Селезньова -це повід ,щоб ще пару днів писали про Рух. Але якщо вони дійсно його візьмуть,то це буде дурниця вищого ґатунку . Якщо Козловський дійсно поважає цю невелику кількість вболівальників Руху, то це плювок в їх обличчя: алкаш та ще з поглядами,які максимально наближені до сепаратистських. Але як кажуть росіяни : хозяин-барин
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
08.02.2021 в 14:19
Если зарплаты низкие, то тем более не потянут они кормить такое... Ему ж "семью кормить", за копейки вон даже еле двигающийся миля играть не согласен.
+1
0


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