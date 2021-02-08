В трансфере Селезнева заинтересован львовский клуб

Нападающий Евгений Селезнев все еще имеет действующий контракт с "Колосом", сообщает "Футбольный формат".

Но, скорее всего, 35-летний футболист прекратит сотрудничество с клубом.

По информации источника, президент "Руха" Григорий Козловский рассматривает возможность вернуться к варианту с приглашением Селезнева во львовский клуб. Сейчас Евгений находится в Киеве.

Напомним, что ранее главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич отметил, что хотел бы видеть Селезнева в своей команде.