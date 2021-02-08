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В трансфере Селезнева заинтересован львовский клуб
Но у него все еще есть действующий контракт с "Колосом"
Нападающий Евгений Селезнев все еще имеет действующий контракт с "Колосом", сообщает "Футбольный формат".
Но, скорее всего, 35-летний футболист прекратит сотрудничество с клубом.
По информации источника, президент "Руха" Григорий Козловский рассматривает возможность вернуться к варианту с приглашением Селезнева во львовский клуб. Сейчас Евгений находится в Киеве.
Напомним, что ранее главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич отметил, что хотел бы видеть Селезнева в своей команде.
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Источник:Футбольный формат
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Комментарии (4)
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Dnepr-75 (Днiпро)
08.02.2021 в 14:32
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+2
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can (Торонто, Львов)
08.02.2021 в 13:42
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+3
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Байкал (Lviv)
08.02.2021 в 13:55
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+1
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Vantala (Kharkiv)
08.02.2021 в 14:19
+1
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