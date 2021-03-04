Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бойко отстоял свой 40-й сухой матч за Динамо
Герой кубкового противостояния с Колосом
Вчера в 1/4 финала Кубка Украины
Отстояв на ноль в основное и дополнительное время матча, голкипер "Динамо" Денис Бойко провел свой 40-й "сухой" матч в составе киевлян.
Из этого числа Денис не пропускал в 29-ти поединках чемпионата Украины, трижды - в основное и дополнительное время национального Кубка, 7 раз - в еврокубковых поединках, а еще один "сухой" матч провел за "Динамо" в Суперкубке Украины.
Таким образом Бойко стал 4-м динамовцем, преодолевшим этот юбилейный рубеж без пропущенных голов.
Популярное сейчас
- Нове-Место. Сборная Украины подала протест и вернула четвертое место
- Президент Агробизнеса: Премиальные за Шахтер везу лично на автобусе в Волочиск
- Герой футбольного дня. Денис Бойко
- Шахтер - Заря 0:1. Нокаут в меньшинстве
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО