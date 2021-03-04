  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бойко отстоял свой 40-й сухой матч за Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бойко отстоял свой 40-й сухой матч за Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Герой кубкового противостояния с Колосом

Бойко отстоял свой 40-й сухой матч за Динамо

Новина українською

Вчера в 1/4 финала Кубка Украины в серии пенальти "Динамо" прошло "Колос".

Отстояв на ноль в основное и дополнительное время матча, голкипер "Динамо" Денис Бойко провел свой 40-й "сухой" матч в составе киевлян.

Из этого числа Денис не пропускал в 29-ти поединках чемпионата Украины, трижды - в основное и дополнительное время национального Кубка, 7 раз - в еврокубковых поединках, а еще один "сухой" матч провел за "Динамо" в Суперкубке Украины.

Таким образом Бойко стал 4-м динамовцем, преодолевшим этот юбилейный рубеж без пропущенных голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...