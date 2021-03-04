Бойко отстоял свой 40-й сухой матч за Динамо

Вчера в 1/4 финала Кубка Украины в серии пенальти "Динамо" прошло "Колос".

Отстояв на ноль в основное и дополнительное время матча, голкипер "Динамо" Денис Бойко провел свой 40-й "сухой" матч в составе киевлян.

Из этого числа Денис не пропускал в 29-ти поединках чемпионата Украины, трижды - в основное и дополнительное время национального Кубка, 7 раз - в еврокубковых поединках, а еще один "сухой" матч провел за "Динамо" в Суперкубке Украины.

Таким образом Бойко стал 4-м динамовцем, преодолевшим этот юбилейный рубеж без пропущенных голов.