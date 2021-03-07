Скандал на матче Шахтера, перестрелка Холанда и Левандовского. Главные новости за 6 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 6 марта

Полтавчане играли на выезде (но на своем поле) с "Мариуполем". Судьбу встречи решил эпизод на 34-й минуте, когда Кулач подставился под фол Быкова. Защитник азовцев заработал красную карточку и привез пенальти, который реализовал тот же Кулач. В меньшинстве "Мариуполю" было крайне трудно рассчитывать на гол. Три полученные очки позволили "Ворскле" обогнать "Десну", пока та не сыграла свой матч. Но есть ложка дегтя - Георгий Цитаишвили получил тяжелую травму, из-за которой пропустит минимум два с половиной месяца.

После двух поражений подряд горняки должны были побеждать "Олимпик". В середине первого тайма счет открыл Додо. Но через несколько минут подопечные Калитвинцева забивают в ответ - отличился Нкенг. Одна беда - арбитр встречи Иванов гол не засчитал. Просмотрев видеоповтор, он нашел основания для отмены взятия ворот. Эксперты в студии канала Футбол нашли оправдание этому эпизоду. А вот эксперты сайта UA-Футбол убеждены, что решение арбитра, мягко говоря, высосано из пальца. После игры, которая так и завершилась - 0:1 в пользу "Шахтера", президент "Олимпика" Гельзин ворвался в телеинтервью Калитвинцева и жестко, с применением нецензурной лексики высказал свое мнение по поводу рефери и руководства судейского корпуса в Украине.

Главное событие в европейском футболе - битва мюнхенцев и дортмундцев, которые происходила на фоне противостояния Левандовского и Холанда. Норвежский бомбардиров забил уже на второй и девятой минутах, но Роберт еще до перерыва выровнял положение, тоже ответив дублем. А во втором тайме прочности у "Баварии" оказалось больше - красные забили еще дважды на 88-й и 90-й, при этом хет-трик оформил Левандовский. Поляк таким образом довел число своих забитых голов до 31 в текущем чемпионате. Чтобы побить, казалось, вечный рекорд Герда Мюллера, ему нужно отличиться еще девять раз. Разве это цифра для нынешнего Левандовского ...

Достаточно неожиданно Криштиану Роналду оказался в запасе на игру против римлян. Но и без своего супербомбардира Старая Синьора справилась, хотя пропустила первой от Корреа уже в начале игры. Роль лидера "Ювентуса" взял на себя Мората. Сначала он ассистировал Рабио, который сравнял счет, а затем сам забил дважды - 3:1 в итоге. "Ювентус" оторвался от "Аталанты" на три очка.

Каталонцы играли на выезде с "Осасуной" и спокойно победили со счетом 0:2. Сначала Месси ассистировал Альбе, затем помог забить дебютный гол 18-летнему Морибе. "Барселона" сократила отставание от матрасников до двух мячей, правда, у "Атлетико" на два матча меньше. В частности, сегодня (в воскресенье) у них состоится дерби с "Реалом". А вот "Севилью" подкосил вылет из Кубка Испании - команда Лопетеги уступила "Эльче" со счетом 1:2 и отстала от тройки лидеров уже на пять очков.

Лисам пришлось постараться, чтобы обыграть "Брайтон". Проиграв первый тайм, после перерыва они забили дважды (Ихеаначо и Амартей, гол которого произошел на 87-й). Таким образом "Лестер" опередил МЮ, которому сегодня играть дерби с "Манчестер Сити". А вот "Арсенал" в стиле нынешнего сезона не смог обыграть "Бернли" - ничья 1:1. Канониры пока десятые.